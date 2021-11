Sky Ticket: Diese Serien und Filme kommen bald neu ins Programm

Anzeige

Die Film- und Serien-Neustarts bei Sky Ticket in der ersten November-Hälfte: Der Streamingdienst zeigt Bruce Willis (mal wieder) im All, Nicolas Cage als Kampfkunst-Guru und sämtliche Filme der „Harry Potter“-Reihe.

Film-Highlights im November

„Cosmic Sin – Invasion im All“

ab 13. November

Letzte Rettung für die Menschheit: Bruce Willis und Frank Grillo kämpfen in diesem Sci-Fi-Spektakel mit einem Elitetrupp gegen eine Invasion tödlicher Aliens, die menschliche Körper übernehmen.

„The Friend“

ab 1. November

Dakota Johnson und Casey Affleck kommen als Elternpaar nach einer Krebsdiagnose nicht mehr mit dem Alltag klar – bis ihr Freund (Jason Segel) bei ihnen einzieht. Drama nach einer wahren Geschichte.

„Barb and Star“

ab 6. November

Bonbonfarbene Komödie von den „Braut- alarm“-Machern: Kristen Wiig und Annie Mumolo machen als zwei liebenswert-ein- fältige Freundinnen Party-Urlaub in Florida – und erleben das Abenteuer ihres Lebens!

„Jiu Jitsu“

ab 5. November

Kampfsportler gegen Außerirdische: Nicolas Cage führt einen altehrwürdigen Jiu-Jitsu- Orden in eine gefährliche Schlacht gegen übermächtige Gegner aus dem All. Sci-Fi- Action mit Frank Grillo.

Sky Cinema Harry Potter

5. – 21. November

Im November feiert Sky die Wunder der Wizarding World: Über zwei Wochen lang zeigt Sky Cinema Harry Potter alle acht „Harry Potter“-Filme rund um die Uhr. Alle Hits gibt es auch auf Abruf.

Neue Serien und Staffeln bei Sky Ticket

„Billions“

Staffel 5b – ab 13. November

In den neuen Folgen der Hitserie nimmt Damian Lewis als Milliardär Axe nun seinen Gegenspieler Corey Stoll als Mike Prince ins Visier. Aber auch Paul Giamatti als Chuck ist natürlich wieder mit dabei beim Kampf um Macht und Geld.

„Wolfe“

Staffel 1 – ab 4. November

Britisches Sky Original vom Schöpfer von „Shameless“: Forensik-Professor Wolfe Kin- teh muss als bester Tatortexperte Nordenglands bei der Verbrechensbekämpfung eng mit der Polizei zusammenarbeiten.

„Superstore“

Staffel 6 – ab 8. November

Start der sechsten und letzten Staffel der kultigen US-Comedy-Serie. Die Pandemie ist auch bei Cloud 9 angekommen. Die Mitarbeiter versuchen, etwas Ordnung in das Chaos zu bringen.

„Greta Thunberg“

ab 7. November

Greta Thunberg reist während ihres schulfreien Jahres an Orte, an denen die Folgen der globalen Erwärmung sichtbar sind. Dort trifft sie Politiker, Wissenschaftler und Ingenieure. Ein BBC-Team ist immer mit dabei.

„Her Story Dunja Hayali“

ab 11. November

Mitreißende Dokumentation über Dunja Hayali: Die leidenschaftliche Journalistin und Moderatorin gibt in dem Sky Original Einblick in ihre Arbeit und ihr Familienleben und verrät, was sie im Leben antreibt.

