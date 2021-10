Sky Ticket: Diese Titel fliegen im November raus

Anzeige

Jeden Monat gibt es neue Filme, Serien und Dokus über Sky Ticket zu sehen. Einige Titel werden indes aus der Auswahl entfernt. Folgende Titel werden im November nicht mehr wählbar sein.

Die Neuzugänge in der Film- und Serienauswahl von Sky Ticket im November haben es in sich: Vor allem die Rückkehr von Michael C. Hall als Kult-Killer „Dexter“ im Serien-Revival „Dexter: New Blood“ wird von Fans der blutigen TV-Serie mit Spannung erwartet. Die Originalserie hatte zwischen 2006 und 2013, also noch vor dem großen Streaming-Boom, international Furore gemacht.

Sky Ticket streicht Titel im November

Neben den zahlreichen Neuerscheinungen bei Sky Ticket gibt es allerdings auch ein paar Abgänger aus dem Video-On-Demand-Portofolio des Anbieters. Die Anzahl der Streichungen hält sich wie immer in Grenzen – allerdings will vielleicht der eine der andere Nutzer die auslaufenden Titel noch anschauen, bevor sie aus der Auswahl verschwinden.

Folgende Titel laufen im November aus

Jumanji: The Next Level (8.11.)

Der Unsichtbare (8.11.)

Emma (15.11.)

Die Hochzeit (19.11.)

