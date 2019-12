Sony Channel sichert sich großes BBC-Inhaltspaket

Im Rahmen eines Lizenzdeals mit BBC Studios hat der Sender für europäische Serien sich ein umfangreiches Rechtepaket inklusive umfassender On-Demand-Rechte gesichert.

Unter den Titeln, die der Vertrag mit BBC Studios umfasst, sind die Deutschlandpremieren von international erfolgreichen Serien: Neben der Jane Austen-Adaption „Sanditon“ von Emmy-Gewinner Andrew Davies („House of Cards“, „Mr. Selfridge“, „Bridget Jones“, „Krieg und Frieden“), der Serie „The Durrells in Corfu“ mit Keeley Hawes („Bodyguard“) und Josh O’Connor („The Crown“) wird auch Staffel 6 der preisgekrönten Erfolgsproduktion „Call the Midwife – Ruf des Lebens sowie Staffel 7 von Father Brown“ beim Sony Channel zuhause sein.

Zum Programmpaket gehören zudem zahlreiche weitere Inhalte wie die Senderpremieren weiterer Staffeln von „Call the Midwife – Ruf des Lebens“, die Golden-Globe- gekürte Serie „Wolf Hall – Die Wölfe“ sowie die Produktion „Stolz und Vorurteil“ mit Colin Firth nach Jane Austen. Die Charles Dickens-Adaptionen „Bleak House“ und „Große Erwartungen“ sind ebenfalls im Lizenzdeal inbegriffen. Es ist die erste Kooperation von Sony Pictures Television mit BBC Studios, seit der Vertriebs- und Produktionsarm der BBC im April 2018 unter dem Dach der globalen Marke BBC Studios gebündelt wurden.