Sony startet Cashback-Aktion und präsentiert neuen 8K Fernseher

Der neue 8K Fernseher aus der Master Series vereint laut Sony atemberaubenden Realismus in 8K, maximale Helligkeit und klare Kontraste.

Gestützt auf den Cognitive Processor XR, steuert die einzigartige XR Backlight Master Drive-Technologie beim Z9K präzise die aktuellste Mini LED-Hintergrundbeleuchtung von Sony und sorgt so für fantastische Helligkeit, kündigt der Konzern an. Das Ergebnis sei ein nie dagewesener Dynamikumfang mit strahlend hellen Lichtern, beeindruckend tiefem Schwarz und wunderbar realistischen Mitteltönen – nahezu ohne Reflektionen oder Lichtschleier um helle Bereiche. XR 8K Upscaling soll Unterhaltung in nahezu 8K-Qualität gewährleisten, unabhängig von Inhalt und Quelle. Der Cognitive Processor XR von Sony nutzt große Datenmengen und stellt verloren gegangene Strukturen und Details intelligent wieder her, sodass die Nutzer stets authentische Bilder genießen, führt der Konzern in seiner Produktankündigung aus.

Sony will Home Entertainment verbessern

Bei Filmen sollen die Zuschauer von der optimierten Acoustic Multi-Audio-Technologie profitieren können, dank derer der Sound präzise dem Geschehen auf dem Bildschirm folgt. Darüber hinaus glänzt der Z9K laut Sony mit einer Reihe neuer Funktionen, die das Home Entertainment weiter verbessern und an individuelle Wünsche anpassen sollen. So stimmt der Netflix Adaptive Calibrated Mode die Bildverarbeitung automatisch auf die Lichtverhältnisse im Raum ab, um Filme und TV-Shows stets so darzustellen, wie von den Produzenten vorgesehen.

Der neue kalibrierte Modus von Bravia Core passt die Bildeinstellungen des 8K-Fernsehers automatisch an, um den Visionen der Filmemachern noch besser gerecht zu werden, erklärt Sony. Zudem sollen die Fernseher der Z9K-Serie perfekt für Playstation 5 geeignet sein und bieten damit zwei exklusive Funktionen für die Konsole – Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus.

Neue Sony Bravia Cam

Darüber hinaus will Sony dieses Jahr eine spezielle neue Kamera einführen, die mit dem Fernseher verbunden werden kann: Die Bravia Cam soll erkennen können, wo im Raum sich die Nutzer befinden, und Bild und Ton perfekt an deren Position anpassen. Zudem bietet die Bravia Cam Gestensteuerung, eine Videochat-Funktion und viele weitere unterhaltsame neue Fernseherlebnisse, wirbt der Hersteller.

Für den Sony XR-75Z9K in 75 Zoll gibt der Konzern eine unverbindliche Preisempfehlung von 7.999 Euro an. Für das 85 Zoll Modell 11.499 Euro. Online-Vorbestellung ist ab dem 22. August möglich, teilt Sony mit. In Kürze sollen die Geräte verfügbar sein. Weitere Geräteinformationen zur Z9K-Serie findet man direkt beim Hersteller.

Aktuelle Sony Cashback Aktion

Ab dem 22. August startet Sony zudem laut eigenen Angaben eine neue Cashback Aktion. Diese bezieht sich auf ausgewählte Bravia TV Premium Geräte sowie Soundbar und Soundbar-Zubehör. Je nach Produkt sollen sich Kunden einen Cashback von bis zu 2000 Euro sichern können. Beim gleichzeitigen Kauf von teilnehmenden TV-Aktionsgeräten und Soundbars bzw. einer Soundbar und einem Zubehör erhalten Kunden einen zusätzlichen Betrag zurück, so das Unternehmen. Weitere Informationen findet man hier.

Quelle: Sony/ Redaktion: JN

Bildquelle: sony-bravia-8k: Sony