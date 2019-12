Sport1 knüpft Wintersport-Vereinbarung mit Öffentlich-Rechtlichen

Sport1 wird durch die Vereinbarung mit der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, SportA GmbH, ab sofort Highlights der wichtigsten Wintersport-Wettbewerben auf seinen digitalen Plattformen präsentieren können.

Zu den Highlight-Clips, sich Sport1 nun sichern konnte, gefhören zahlreiche Biathlon- und Ski-Alpin-Weltcuprennen, Weltcups der Nordischen Kombination sowie Skisprung-Weltcups, inklusive Vierschanzen-Tournee, sowie Skiflug-Weltmeisterschaft.

Präsentiert werden die Videos in der Sport1 App und auf der sendereigenen Homepage Sport1.de. In diesem Winter werden so mindestens 80 Clips auf den digitalen Plattformen von Sport1 abgebildet. Bereits der aktuell laufende Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund markiert den Startpunkt.

Über die Dauer der Vereinbarung wurden bis auf den Verweis auf die laufende Wintersport-Saison keine weiteren Angaben gemacht.