St. Pauli gegen HSV: Hamburg-Derby heute live im TV

In der Hansestadt geht es heute heiß her: Der FC St. Pauli empfängt den Derby-Rivalen vom Hamburger SV am Milltertor – und beide Teams könnten drei Punkte wirklich gut gebrauchen.

Der Hamburger SV, Ex-Dinosaurier der ersten Bundesliga, möchte wieder zurück in die oberste Spielklasse. Dafür ist allerdings dann doch etwas mehr nötig als die mittelprächtige Bilanz der vergangenen Spieltage. Ganz anders sieht es beim Kiezclub St. Pauli aus: Vier Partien in Folge gewannen die Elf vom Millerntor zuletzt Und diesen Positiv-Trend gilt es beizubehalten, um den Tabellenkeller der zweiten Bundesliga weiterhin meiden zu können.

Hier ist unsere Derby-Startelf:



Ohlsson#hsvfcsp | #fcsp pic.twitter.com/hH5S9eH7U5 — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 22, 2020

Ein Underdog mit Siegesserie gegen den Aufstiegsaspiranten mit Formproblemen – klingt nach einer stimmigen Mischung für ein launiges Nord-Derby mit viel Pfeffer. Beide Teams gaben bereits ihre Aufstellungen für das Lokalduell in der Hansestadt bekannt.

St. Paul gegen HSV heute live und exklusiv bei Sky

Pay-TV-Anbieter Sky zeigt das Stadtderby zwischen FC St. Pauli und dem Hamburger SV heute live und exklusiv ab 20.30 Uhr (Anstoßzeit).