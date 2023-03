„Succession“ Staffel 4: Sky zieht Start in Deutschland vor

Anzeige

Noch im März geht die 4. Staffel von „Succession“ über Sky Q und Wow los. Die lineare Ausstrahlung über Sky Atlantic startet etwas später. Lesen Sie hier, wann es die neuen Folgen zu sehen gibt.

Anzeige

Der Machtkampf zwischen den Geschwistern Roy um die Nachfolge von Patriarch Logan Roy geht in die entscheidende Runde und Sky verkürzt das Warten auf die neuen Episoden! Die vierte Staffel der preisgekrönten und von Kritikern hochgelobten satirischen HBO-Dramaserie „Succession“ ist ab 27. März parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Jeden Montag gibt es eine Episode in der Originalfassung, wahlweise mit deutschen Untertiteln. Die deutsch synchronisierte Fassung der schwarzhumorigen Dramaserie ist ab 11. April immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich mit einer Episode, wahlweise auf Deutsch oder im Original. Auch die Staffeln eins bis drei sind über Sky Q und WOW abrufbar.

Über die 4. Staffel von „Succession„, Staffel vier:

„Succession“ erforscht die Themen Macht und Familiendynamik durch die Augen des Patriarchen Logan Roy (Brian Cox) und seiner vier erwachsenen Kinder Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) und Connor (Alan Ruck).

In der vierten Staffel rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) immer näher. Die Aussicht auf diesen seismischen Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt ist.

Bildquelle: succession: HBO