Dann kommt die 4. Staffel „Succession“ zu Sky – neuer Teaser veröffentlicht

Anzeige

Sky veröffentlicht den ersten Teaser-Trailer zur neuen Staffel der preisgekrönten HBO-Serie „Succession“. Die neuen zehn Episoden werden bei Sky und Wow zu sehen sein.

Anzeige

„Succession“ erforscht die Themen Macht und Familiendynamik durch die Augen des Patriarchen Logan Roy (Brian Cox) und seiner vier erwachsenen Kinder Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) und Connor (Alan Ruck). In der vierten Staffel rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) immer näher. Die Aussicht auf diesen seismischen Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt ist.

Die vierte Staffel von „Succession“ soll im Frühjahr 2023 kommen

Kreiert wurde „Succession“ von Jesse Armstrong, der nicht nur als Showrunner fungiert, sondern auch als ausführender Produzent tätig ist. Im Frühjahr 2023 soll die vierte Staffel von „Succession“ dann als wöchentliche Ausstrahlung auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die Serie kann wahlweise auf Deutsch oder im Original geschaut werden. Die ersten drei Staffeln sind ebenfalls auf Abruf bei Sky und Wow verfügbar.

Hier schon einmal der Teaser-Trailer zu „Succession“ Staffel 4:

Quelle: Sky Deutschland

Bildquelle: Successsion: Sky Deutschland