Tele Columbus AG und ZDF schließen Kabel-Pakt

Tele Columbus AG und das ZDF haben mit dem Abschluss einer umfassenden Kooperationsvereinbarung eine neue vertragliche Grundlage für die Verbreitung und Nutzung sämtlicher ZDF-Angebote in den Kabelnetzen der Tele Columbus Gruppe geschaffen.

Die nun getroffene Übereinkunft sollt es der Tele Columbus Gruppe ermöglichen, die Programme des ZDF in allen verfügbaren Auflösungen in ihr Netz einzuspeisen, und zugleich die Grundlage für eine umfassende interaktive Nutzung von ZDF-Inhalten auf ihrer digitalen TV-Plattform schaffen. Zudem soll die Verbreitung der ZDF-Angebote in allen Auflösungen für beide Seiten rechtssicher geregelt werden.

Mit der neuen Vereinbarung wird ein laut Tele Columbus „intensiver Verhandlungsprozess“ über die Bedingungen der Programmverbreitung abgeschlossen.