„TV Total“: Raab arbeitet an TV-Rückkehr seiner Kult-Show

„TV Total“ war über Jahre eine Institution im deutschen TV – und machte Stefan Raab zum Show-Papst des deutschen Fernsehens. Nun soll das kultige Format nach sechs Jahren Sendepause zurückkehren.

Prominente Gäste, übergeschnappte Aktionen und eine fragwürdige Portion Sachsen-Bashing verankerten den ehemaligen VIVA-Moderator Stefan Raab fest in der Prime Time des Wochenprogramms von ProSieben. 1999 startete TV-Total mit einer wöchentlichen Ausgabe und wurde 2001 auf vier Sendungen hochgefahren.

Alles was TV-Mastermind vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit 2015 anpackte, wurde zum Erfolg. Egal wie lächerlich es zunächst anmutete. So wollte das deutsche Fernsehpublikum scheinbar gerne sehen, wie Prominente in einem asiatischen Kochtopf eine Bob-Bahn herunterschlittern oder sich von einem Sprungturm im Schwimmbad stürzen.

„TV Total“ ohne Stefan Raab?

Zuletzt agierte Stefan Raab eher hinter den Kulissen und bewies dabei nicht immer ein gutes Händchen: Die Show-Formate „Täglich frisch geröstet“ und „FameMaker“ waren nicht ansatzweise so beliebt wie die „TV Total“. Nun soll das Raab-Urformat laut „Spiegel“-Informationen ins TV zurückkehren – jedoch ohne Altmeister Raab im fahrenden Chefsessel: Die Moderation der Neuauflage soll so laut übereinstimmenden Medienberichten Satiriker Sebastian Pufpaff übernehmen. Bestätigt von offizieller Seite ist diese kleine TV-Sensation allerdings noch nicht, ebensowenig ob „TV Total“ beim alten Heimatsender ProSieben laufen wird oder wieviele wöchentliche Ausstrahlungen es geben soll.