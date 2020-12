Vodafone: Apple TV 4K und Apple TV+ jetzt bei GigaTV inklusive

Anzeige

GigaTV gibt es ab jetzt in Kombination mit Apple TV 4K: Neu- und Bestandskunden erhalten Apple TV 4K als Leihgerät während ihrer GigaTV-Vertragslaufzeit dazu – inklusive Zugang zu Apple TV+.

Während ihrer GigaTV-Vertragslaufzeit können Kunden so Live-TV sowie Filme und Serien auf Abruf beziehen. Darüber hinaus können Vodafone Kunden Apples „Single-Sign-On“-Prozess auf dem iPhone, iPad oder Apple TV nutzen, sodass sie lediglich ihre GigaTV-Zugangsdaten eingeben müssen, um auf allen Apple-Geräten sofortigen Zugang zu den Inhalten des TV-Angebots von Vodafone zu erhalten.

Das Leihgerät inklusive GigaTV-Zugang gibt es die ersten 6 Monate für 9,99 Euro, ab Monat sieben fallen dann 19,99 Euro als Paketpreis an.

Apple TV+ bei GigaTV inklusive

Mit Apple TV 4K können Vodafone-Kunden auch die Apple TV App nutzen, um Apple TV+ und Apple TV Sender zu sehen. Zudem haben sie laut Anbieter die Möglichkeit, tausende von neu veröffentlichten Filmen und Filmklassikern zu kaufen oder zu leihen. Darüber hinaus können sie Apple Music, Apple Arcade und tausende anderer Apps, darunter Spiele, Fitness und Bildung, nutzen – alles über ein einziges Gerät, das für den großen Bildschirm zu Hause gebaut wurde. Vodafone Kunden, die sich für Apple TV 4K entscheiden, kommen außerdem in den Genuss von Apple TV+ und können so die Apple Originale der weltbesten Geschichtenerzähler in der Apple TV App ansehen. Der kostenlose Zugang zu Apple TV+ ist zeitlich auf ein Jahr begrenzt – danach fallen die üblichen 4,99 Euro monatlich für den Streamingdienst an.

Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone, äußerte sich wie folgt zu dem neuen Angebot: “Durch die Kooperation mit Apple vereinen wir maximalen Fernsehgenuss mit bester Streaming-Technologie. Unsere Kunden erhalten mit dem Duo aus Premium-Unterhaltungsgerät und erstklassigem TV-Unterhaltungsangebot eine weitere vollwertige TV-Lösung, um Fernsehen und die populärsten Streamingdienste über das Internet auf den heimischen Fernseher zu bringen. Apple TV 4K ergänzt unsere bestehenden Angebote und ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden die relevantesten und besten Inhalte auf allen populären Geräten und Plattformen anzubieten.“