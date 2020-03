Vorgeschmack auf Disney+: „The Mandalorian“ feiert heute Premiere im Free-TV

Der Countdown läuft: Bevor Disney+ am Dienstag in Deutschland startet, zeigt ProSieben heute exklusiv die erste Folge des „Star Wars“-Spinoffs „The Mandalorian“ im Free-TV. Eingerahmt wird die Premiere von „Das Imperium schlägt zurück“ und der deutschen Free-TV-Erstausstrahlung von „Die letzten Jedi“.

Kurz bevor der Streamingservice Disney+ in Deutschland mit der eigenproduzierte Hitserie „The Mandalorian“ startet, gibt es die erste Folge der „Star Wars“-Spinoffserie im deutschen Free-TV zu sehen.

Am heutigen Sonntag wird die erste Folge der Science-Fiction-Serie mit Italowestern-Flair um 20.15 Uhr bei ProSieben Deutschlandpremiere feiern. Direkt im Anschluss (20.50 Uhr) präsentiert der Sender dann die Free-TV-Premiere von „Star Wars: Die letzten Jedi“. Als Vorspeise gibt es um 17.50 Uhr in „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ nochmal den ersten Auftritt eines mandalorianischen Kopfgeldjägers – mit Boba Fett wurde in dem düsteren Klassiker über die Flucht der Rebellen vor dem galaktischen Imperium eine Kultfigur geboren, deren ikonische Rüstung für den „Mandalorian“ Modell stand.

Wer sich von der ersten Folge von „The Mandalorian“ dazu becircen lässt, ein Abo bei Disney+ abzuschließen, hat auch noch nach der TV-Premiere einige Stunden lang die Möglichkeit, die Mitgliedschaft zum Frühbucherpreis zu bekommen.