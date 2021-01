Wahl des CDU-Vorsitzenden: Alle Termine im TV und im Netz

Anzeige

Laschet, Merz oder Röttgen – Wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Das Erste, Welt und ZDF berichten teilweise live vom digitalen Parteitag der CDU am heutigen 16. Januar.

Wer wird neuer CDU-Vorsitzender – Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Die Richtungsentscheidung auf dem ersten komplett digitalen 33. Parteitag der CDU am 15. und 16. Januar hat im Wahljahr 2021 Auswirkungen auf die gesamte Bundespolitik. Mehrere Sender berichten teils live von der Wahl.

Das Rennen ist weiter offen, die CDU so gespalten wie schon lange nicht mehr: Während Armin Laschet, der im Team mit Jens Spahn antritt, wie kein anderer der Kandidaten für den liberalen Kurs der Merkel-CDU steht, strebt Friedrich Merz eine klare Abgrenzung zur Merkel-Ära an. Norbert Röttgen dagegen betont, er sei der Kandidat, der über den innerparteilichen Lagern stehe.

Nachrichtensender Welt ist diesen Samstag live beim Parteitag der CDU. Dort wird dann von 9 bis circa 12.30 Uhr der neue Vorsitzende gewählt. Aus dem Welt-Studio informieren Michael Wüllenweber, Alexander Siemon und Fanny Fee Werther. Auch Phoenix und N-TV berichten live vom CDU-Parteitag ab 9 respektive 9.15 Uhr. Die CDU bietet selbst auch einen Livestream zur Wahl ihres Vorsitzenden auf der eigenen Website an.

„ZDF spezial“ zur Wahl des CDU-Vorsitzenden

Das ZDF berichtet in einem „ZDF spezial“ heute ab 9.30 Uhr ebenfalls live von dem Wahl-Vormittag – unter anderen mit den Reden der drei Kandidaten vor den 1001 digital zugeschalteten Delegierten. Und da das Rennen um den Bundesvorsitz als offen gilt, werden diese Reden von vielen mit Spannung erwartet.

Das „ZDF spezial“ moderiert Antje Pieper, als Experte im Studio ist Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob der Wahlsieger automatisch Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl sein wird.

Im Livestream in der ZDFheute-App und auf ZDFheute.de kann man den digitalen CDU-Parteitag ebenfalls verfolgen. Zum Beispiel ist auf der Website von ZDF-heute am Samstagvormittag auch das „ZDF spezial“ im Livestream zu sehen. Dort ist dann ebenso im Laufe des späten Nachmittags die „Was nun?“-Ausgabe abrufbar, die erst später, um 19.25 Uhr, im ZDF gesendet wird. Der frisch gewählte CDU-Vorsitzende stellt sich in diesem politischen Gesprächsformat den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Darüber hinaus können Nutzer im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de weitere Informationen rund um die Wahl abrufen. Zum Beispiel sind dort Kurzporträts der drei Kandidaten und ein Interview mit Professor Karl-Rudolf Korte zu den Einschätzungen des Politikwissenschaftlers mit Blick auf Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen vorhanden.

Sondersendung im Ersten

Welche Themen will der neue Parteivorsitzende setzen? Wie will er die enttäuschten Anhänger seiner Gegenkandidaten einbinden und die Partei einen? Und wie will er seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Union durchsetzen?

Diese und weitere Fragen stellen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker dem neuen Parteivorsitzenden in der 15-minütigen Sondersendung „Farbe bekennen“, die Das Erste am Abend, um 20.15 Uhr, sendet.

Nach „heute“, „heute journal“ und „heute Xpress“ berichtet in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, den 17. Januar, 0.30 Uhr, zudem die Sendung „Standpunkte“ im ZDF mit Moderator Ralph Schumacher über den Parteitag der CDU in Berlin.

Alle Sendetermine zur Wahl des CDU-Vorsitzenden im TV:

9 – ca. 12.30 Uhr live – Welt

9.15 Uhr live – Phoenix

9.30 Uhr live – „ZDF spezial“, auch im Livestream auf ZDFheute.de

19.25 Uhr – „Was nun?“ im ZDF, bereits am späten Nachmittag auf ZDFheute.de

20.15 Uhr – „Farbe bekennen“ im Ersten

0.30 Uhr – „Standpunkte“ im ZDF