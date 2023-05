Wahlen in der Türkei: TV-Berichterstattung im Überblick

Anzeige

Wahlen in der Türkei: Am heutigen Sonntag wählt das Land am Bosporus ein neues Staatsoberhaupt. Ein enges Rennen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem bisherigen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu zeichnet sich ab. Endet die Ära Erdogan?

Anzeige

ntv berichtet in diversen „News Spezial“

Nachrichtensender ntv begleitet die Wahlen mit einer umfangreichen Berichterstattung live vor Ort. Bereits am Freitag meldete sich Nadja Kriewald um 17:30 Uhr mit einem „Auslandsreport Spezial“ aus Istanbul. Darüber hinaus informiert ntv von Sonntag auf Montag in mehreren „News Spezials“ über aktuelle Entwicklungen, Prognosen und Reaktionen rund um das politische Großereignis. Dazu berichten die Reporterinnen Kavita Sharma (Ankara), Nadja Kriewald (Istanbul) und Irem Barlin (Erdbebengebiet) live aus der Türkei. Außerdem fängt ntv die Stimmen von Türkeistämmigen in Deutschland sowie politische Reaktionen aus Berlin und Brüssel ein.

ZDF: Liveticker zur Wahl in der Türkei

Das ZDF hält das Publikum in Deutschland neben seinen regulären Nachrichtensendungen unter anderem mit einem Liveticker zur Wahl in der Türkei am heutigen Samstag auf dem Laufenden. Hintergründe und Dokumentationen über Langzeit-Machthaber Recep Erdogan bietet das ZDF in seiner Mediathek derzeit zudem gebündelt an.

ARD: Programm rund um „Schicksalswahl“

Am heutigen Wahlstonntag berichtet das Erste (ARD) abseits der Nachrichten auch im Rahmen von seinem Europamagazin (ab 12:45 Uhr im Ersten) über die „Schicksalswahl“ in Türkei. Am späten Abend wird das Thema auch von „ttt- Titel, Thesen, Temperamente“ um 23.20 Uhr aufgegriffen.

… weitere Informationen zur TV-Berichterstattung zur Wahl in der Türkei 2023 folgen in Kürze …