waipu.tv mit satten Rabatten für ein Jahr

In Zeiten, in denen Familien mit ihren Kindern viel Zeit zuhause verbringen, bietet waipu.tv Kinderprogramm um ein Drittel günstiger an.

Home Office und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen kann eine ganz schöne Herausforderung sein. waipu.tv will jungen Familien dabei unter die Arme greifen: Mit dem Gutschein-Code SPRING20 erhalten Neukunden ab sofort ein ganzes Jahr lang 33 Prozent Rabatt auf das Perfect-Paket von waipu.tv und zahlen damit pro Monat 6,69 Euro anstatt 9,99 Euro.

waipu.tv verfügt über eine breite Auswahl an Kanälen speziell für Kinder – darunter auch Inhalte auf Abruf. Neben dem kürzlich vorgestellten Angebot des New-TV Kanals Kiddinx Kids sorgen auch KIKA, Toggo plus, HOPPIPOLLA, Kixi, Cosmo & Wanda, Fix & Foxi oder Family Screen für altersgerechte Unterhaltung. Auch die Bildungs- und Schulfernsehenformate von ARD-alpha, WDR und SWR sind über waipu.tv empfangbar.

Familien können das TV-Programm auf bis zu vier Geräten – egal ob Smartphone, Chromecast, Fire-TV, Browser auf dem Laptop, Tablet oder PC – gleichzeitig empfangen und damit auch ihren Kindern die individuell für ihre Altersgruppe passenden Inhalte zur Verfügung stellen. Der Anbieter gibt an, dass dank des eigenen Glasfasernetzes die Inhalte auch in Zeiten hoher Netzauslastung jederzeit störungsfrei ankommen.