Waipu.tv startet neuen weihnachtlichen Sender

Gemeinsam mit Plaion Pictures startet der IPTV-Anbieter Waipu.tv einen neuen Sender mit dem Namen „Weihnachtskino“.

Wie der Name des Senders unschwer erkennen lässt, wollen Waipu.tv und Plaion Pictures (früher: Koch Films) ihr Publikum in besinnliche Stimmung versetzen. Ab Montag ist „Weihnachtskino“ ab dem gratis Paket von Waipu verfügbar, teilte der IPTV-Anbieter mit. Alle Inhalte sollen zudem auch in der Mediathek abrufbar sein.

Für „Weihnachtskino“ verspricht der Dienst Weihnachtsfilme für die ganze Familie. Der temporäre Kanal soll dabei über 60 Filme vereinen, darunter Titel wie „Orangen zu Weihnachten“, „Weihnachten mit Holly“, „Ein himmlischer Freund“ und mehr.

Neben „Weihnachtskino“ betreibt Plaion Pictures auch die Kanäle „Netzkino“ oder „Screantime“, die ebenfalls über Waipu.tv empfangbar sind, wie der Anbieter informiert.

Quelle: Exaring AG

Bildquelle: Waiputv: © Exaring AG