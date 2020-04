WDR zeigt heute erste Live-Ansprache von Armin Laschet zur Corona-Lage

Zum ersten Mal in der Coronakrise wird sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Ansprache persönlich an die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen wenden.

Kontaktverbot, Schulschließungen, Abstandsregeln – die NRW-Landesregierung hat viele Regeln und Auflagen zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger getroffen. Gleichzeitig beginnt die Debatte darüber, wie eine Rückkehr zur Normalität aussehen könnte. Deshalb wird der Ministerpräsident die Entscheidungen der Landesregierung sowie mögliche Perspektiven für die kommenden Wochen im WDR erläutern.

Das WDR Fernsehen sendet die Ansprache von Ministerpräsident Armin Laschet am Ostersonntag, 12. April, um 19.55 Uhr im WDR Fernsehen direkt vor der Tagesschau. Im Radio übertragen WDR 2, WDR 4 und WDR 5 die Rede ebenfalls um 19.55 Uhr. wdr.de bringt bereits um 18 Uhr eine erste Zusammenfassung mit den Kernbotschaften.

Quelle: WDR