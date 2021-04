Werder gegen RB Leipzig: DFB-Pokal heute auch im Free-TV

Anzeige

Werder Bremen spielt in der Bundesliga gegen den Abstieg, könnte aber im DFB-Pokal heute aber gegen RB Leipzig ins Finale einziehen. Neben der Ausstrahlung bei Pay-TV-Anbieter Sky gibt es das Halbfinale heute auch im Free-TV zu sehen.

Das heutige Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Werder Bremen und RB Leipzig könnte für Werder-Trainer Florian Kohfeldt durchaus bereits ein Endspiel sein: Nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge stecken die Bremer erneut tief im Abstiegskampf – und das Vertrauen in Kohfeldt steht auf Messers Schneide.

Auch wenn der RB Leipzig im kommenden Jahr wieder an der Champions League teilnehmen wird, haben die Sachsen gerade in den vergangenen Tagen und Wochen ebenfalls mit Rückschlägen zu kämpfen: Dauermeister FC Bayern hat seinen härtesten Verfolger im Rennen um die Meisterschale abgehängt und Erfolgscoach Julian Nagelsmann wird für eine Rekordsumme nach München wechseln. Der DFB-Pokal wäre also für den Jungstar auf der Trainerbank ein würdiges Abschiedsgeschenk an Noch-Arbeitgeber RB.

Werder gegen RB live im Ersten und bei Sky

Somit geht es im heutigen Halbfinale des DFB-Pokals für die Teams aus unterschiedlichen Regionen der Bundesliga-Tabelle um einiges – und das Publikum kann auch im Free-TV live dabei sein. Das Spiel läuft nämlich nicht nur um 20.30 Uhr (Anstoßzeit) bei Pay-TV-Anbieter Sky, sondern auch im frei empfangbaren Fernsehen im Ersten.

Am morgigen Samstag wird das zweite Final-Ticket im DFB-Pokal im Duell zwischen Borussia Dortmund und Underdog Holstein Kiel erstritten.