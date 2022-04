Xoro: Neuer mobiler DVB-T2-TV inklusive 6 Monaten gratis Freenet TV

Anzeige

Der vielfach ausgezeichnete Minifernseher Xoro PTL 1050 mit DVB-T2 Empfänger und Akku hat mit dem Xoro PTL 1050 V2 einen Nachfolger bekommen.

Verbesserte Akkulaufzeit und Energieeffizienz für bis zu 5,5 Stunden Fernsehgenuss fernab von Steckdosen. Über das Bildschirmmenü kann während des Fernsehens im Akku- Betrieb der Ladezustand angezeigt werden.

Der PTL 1050 V2 verfügt über drei Display-Modi für unterschiedliche Einsatzbereiche. Während der Öko-Modus für eine lange Akku-Laufzeit optimiert ist, bietet der Outdoor-Modus eine hohe Helligkeit für den Betrieb im Freien.

Ein halbes Jahr Freenet TV geschenkt

Das Gerät empfängt unterwegs öffentlich-rechtliche und private Programme in brillanter HD-Qualität. Es ist kein CI+ Modul erforderlich. 6 Freimonate freenet TV sind laut Hersteller inklusive. Zum Lieferumfang gehören eine Teleskopantenne mit Magnetfuß, ein KFZ-Anschlusskabel (12V – 24V) und eine praktische Fernbedienung.

Mobiler Xoro-TV: Zuhause wird er zum Receiver

Zuhause kann der PTL 1050 V2 über ein HDMI-Kabel mit einem großen Fernseher verbunden werden. Dadurch verwandelt sich der tragbare Fernseher in einen Receiver, der DVB-T2 Programme in Full HD auf den TV bringt. Der Xoro PTL 1050 V2 spielt Media-Dateien von USB Speichergeräten ab. Mit dem Gerät können Musik-, Foto- und Video-Dateien in vielen Formaten, wie MKV, HEVC, MPEG-4, MP3 und JPEG, wiedergegeben werden.

Technische Daten zum Xoro PTL 1050 V2

Helles 25,6cm/10,1″ LCD‐Display mit LED‐Backlight

LCD‐Display mit LED‐Backlight Empfängt DVB‐T/DVB‐T2 HD Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)

(H.265 HEVC/H.264/MPEG2) Irdeto‐Entschlüsselungssystem für freenet TV integriert. Kein Modul erforderlich.

integriert. Kein Modul erforderlich. 6 Freimonate freenet TV inklusive

inklusive Eingebauter Li‐Ion‐Akku

Lange Akkulaufzeiten: 5,5 Stunden /4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor)

/4,5 Stunden/4 Stunden (Display-Modus: Öko/Normal/Outdoor) Akku-Anzeige: Ladezustand wird während des Fernsehens angezeigt

Versorgungsspannung (+5 V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar

Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext

Anschlussmöglichkeiten: USB, HDMI‐Ausgang, Kopfhörerbuchse, AV-Buchse

USB HD Mediaplayer

Antenne und KFZ‐Anschlusskabel (12‐24V) im Lieferumfang enthalten

Unverbindliche Preisempfehlung: 259 €