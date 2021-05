Anzeige

Ab sofort können Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf das Film- und Serienangebot des internationalen Anbieters FilmRise zugreifen. Als Teil des werbefinanzierten On-Demand-Angebots (AVOD) stehen die Inhalte von FilmRise bei Zattoo sowohl Premium- und Ultimate-Abonnenten als auch Nutzern des werbefinanzierten Zattoo Free Angebots zur Verfügung.

Mit dem Film- und Serienangebot des internationalen Anbieters FilmRise erweitert Zattoo ab sofort sein werbefinanziertes On-Demand-Angebot (AVOD) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Serien wie den US-amerikanischen Fantasy- und Drama-Serien „Being Human“ und „Sanctuary“ sowie der kanadischen Comedy-Serie Sensitive Skin mit Kim Cattrall in der Hauptrolle, bietet FilmRise auch eine grosse Auswahl an Filmklassikern, Blockbustern und Dokumentationen.

Danny Fisher, CEO von FilmRise, erklärt: „Zattoo ist als grösster Internet-TV-Streaming-Anbieter in Europa ein wichtiger Partner für unser internationales Wachstum und Expansion. Wir freuen uns sehr, dass das Programm von FilmRise jetzt Millionen zusätzlichen Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich ist.“

Zattoo auf allen Plattformen

Inhalte von FilmRise können ab sofort bei Zattoo ohne zusätzliche Gebühr über den On-Demand-Bereich geschaut werden. Der On-Demand-Bereich ist auf allen gängigen Geräten mit Zattoo-Zugang verfügbar, darunter Smart-TVs von Samsung, Panasonic und LG sowie Android TV und Streaming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder Google Chromecast. Auch über die WebApp am Laptop oder PC sowie über die Apps auf Smartphones und Tablets können die On-Demand-Inhalte von Filmrise sowie viele weitere Titel geschaut werden.

