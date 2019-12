Zattoo holt Abo-Streamingdienst Filmtastic mit ins Boot

Filmtastic erweitert das HD-Streamingangebot von Zattoo. Der Dienst ist ab sofort verfügbar.

Zattoo bietet ab sofort ein Video-On-Demand-Paket in Kooperation mit Filmtastic an. Free-, Premium- und Ultimate-Nutzer des TV-Streaming-Anbieters können in Deutschland die neuen Inhalte für 3,99 Euro im Monat dazu buchen. Filmtastic gehört zu Leonine, dem Medienunternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und der W&B TV entstanden ist und bietet vor allem Blockbuster und Kultfilme.

Daneben gibt es Filmtipps von Kino-Experten. Fast das komplette Portfolio wird in HD-Qualität angeboten. Zu den Highlights gehören „Die Unfassbaren“, „Iron Man“ oder „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, die alle ab sofort bei Zattoo im Filmtastic-Channel verfügbar sind.

Video-on-Demand-Inhalte können bei Zattoo mit den Betriebssystemen iOS, Android und Windows in der Browserversion oder über die jeweilige App für Tablets und Smartphones gestreamt werden. Weitere Plattformen wie Smart-TVs werden im kommenden Jahr folgen.

Neben Filmtastic bietet Zattoo mit Waidwerk TV ein Special-Interest-Angebot im eigenen Video-on-Demand-Bereich. Der Sender für Angel- und Jagd-Interessierte, kann ebenfalls für 3,99 Euro im Monat dazu gebucht werden. Das Sport-Angebot Ran Fighting ist für 2,49 Euro im Monat erhältlich.