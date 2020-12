ZDF bringt Serien in UHD mit HDR in die Mediathek

Anzeige

Wer die schwindelerregenden Schluchten der „Bergretter“ und die Meeresgischt beim „Traumschiff“ gerne in höchster Qualität bestaunen will, bekommt nun die Möglichkeit dazu: Die Serien kommen in UHD-Qualtiät mit HDR in die ZDF-Mediathek.

Mit durchschnittlich 5,9 Millionen Zuschauern und 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (9,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen) ging am 10. Dezember 2020 die 12. Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“ zu Ende. In der ZDFmediathek sind die fünf ausgestrahlten Folgen weiterhin abrufbar – ab sofort auch über HbbTV in hochauflösender Ultra HD- und HDR-Qualität. Ebenso werden die neuen Folgen von „Das Traumschiff“, „Kapstadt“ am Samstag, 26. Dezember 2020, und „Seychellen“ am Donnerstag, 31. Dezember in Ultra HD und HDR über HbbTV bereitgestellt.

© ZDF und Dirk Bartling

Zuschauer können so laut ZDF die aktuellen Folgen beider Formate in der UHD-Fassung mit einem HbbTV- bzw. Smart-TV-Gerät der neuesten Generation anschauen, das UHD- und HDR-tauglich und an das Internet angeschlossen ist. Neben einer erhöhten Auflösung bietet die HDR-Qualität „High Dynamic-Range“ zudem einen erweiterten Kontrastumfang und intensiveren Farbraum.