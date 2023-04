DAZN: Großer Rabatt aufs Jahresabo – hier gibt es das Angebot

Anzeige

Sport-Streamingdienst DAZN kann derzeit deutlich günstiger gebucht werden: Das Paket DAZN Standard kostet im Kombi-Angebot bei einem anderen Anbieter deutlich weniger.

Das DAZN-Abonnement ist mit seiner Einteilung in die drei Pakete Standard, Unlimited und World unterm Strich wieder teuerer geworden. Seither sucht alles nach Sonderangeboten und Rabattaktionen, in denen das Abo mal wieder günstiger angeboten wird. Aktuell gibt es ein gutes Angebot von TV-Streaminganbieter Waipu.tv im Rahmen der verlängerten Osterangabote:

Waipu.tv Perfect Plus inklusive DAZN Standard gibt es so beim Abschluss eines Jahrespakets für insgesamt 23,44 Euro monatlich, was weniger als dem monatlichen Grundpreis für DAZN entspricht, wenn das Abonnement beim Anbieter selbst abgeschlossen wird. Inklusive sind dann neben DAZN-Inhalten wie Bundesliga und Champions League auch das volle Waipu-Fernsehprogramm mit 222 HD-Sendern und über 60 Pay-TV-Programmen.

DAZN über Waipu.tv zum günstigen Preis buchen

Alleine das Waipu.tv Perfect Plus-Paket liegt bei einem monatlichen Normalpreis von 12,99 Euro, das DAZN-Paket Standard kostet mindestens 24,99 Euro monatlich bei einer Jahresbuchung. Dass Waipu.tv im Preisvergleich sein Kombi-Jahresabo dadurch ein wenig schön rechnet, dass für DAZN 29,99 Euro als Normalpreis angegeben wird, sollte hier am Rande jedoch nicht unerwähnt bleiben: Bei einer Jahresbuchung würde für DAZN monatlich wie bereits aufgeführt nur 24,99 Euro im Monat fällig.

Obwohl so der Regelpreis für beide Angebote statt 42,98 Euro so „nur“ 37,98 Euro im Monat beträgt, handelt es sich bei dem Aktionspreis von 23,44 Euro für Waipu.tv-Angebot mit DAZN im Vergleich um einen Preiskracher. (Hier geht es zum Angebot).

Darüber hinaus gibt es in den verlängerten Oster-Angeboten auch vergünstigte Abonnements für Waipu.tv Perfect Plus im Netflix-Bundle oder mit dem Waipu.tv-Streaming Stick 4K im Paket.