SchleFaZ sucht neuen Sender, nur welcher kommt überhaupt infrage?

Die Kult-Reihe „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“, kurz SchleFaZ, wird es bald nicht mehr auf dem Kanal Tele 5 geben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete am Vortag). Aber die Kult-Moderatoren wollen an anderer Stelle weitermachen.

betonten Kalkofe und Rütten in einem gemeinsamen Statement. „Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff #SchleFaZ wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln. You Can’t Stop the #SchleFaZ!“

Auch ohne #SchleFaZ will Tele 5 der – nach eigenen Angaben – Spielfilmsender Nummer eins und die erste Adresse für Fiction und Sci-Fi im deutschen Free-TV bleiben. Dabei wird der Sender in Zukunft verstärkt auf den Bestand der eigenen Warner-Film-Bibliothek mit ihrer Mischung aus Klassikern, Blockbustern und Serien zugreifen.

Welche Optionen bleiben für SchleFaZ?

Gerade so einen Fundus braucht aber natürlich eine Reihe wie „SchleFaZ“. Alles aus diesem Grund kommen schon gar nicht so viele neue „Heimathäfen“ infrage, insbesondere unter den Spartenprogrammen. Wobei diese natürlich in der Regel zu übergeordneten Senderkonstrukten gehören. Tele 5 war hier vor der Übernahme durch Warner Bros. Discovery eine der wenigen Ausnahmen und wohl gerade deswegen konnte eine Reihe wie SchleFaZ dort Fuß fassen. Andersherum war es auch spätestens seit WBD „Kalkofes Mattscheibe“ abgesetzt hatte absehbar, dass auch das Schwesterformat einen schweren Stand bei den Amerikanern haben wird, was sich nun ja nur anderthalb Jahre später bestätigt hat.

Aber wohin mit den Krawall-Brüdern: Schwer vorstellbar, wenn auch nicht undenkbar, dass zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen sich auf Rütten und Kalkofe damals eingelassen hätten. Aber Zeiten ändern sich bekanntlich. Bei ARD und/oder ZDF würde es genügend Schund geben, den die beiden verwursten könnten, wohl aber eher aus der Rosamunde-Pilcher-Kiste. Bleibt die Frage, ob das Duo dazu „Bock“ hätte. Mit B-Movies ist es beim ÖR ja leider nicht so weit her. Bei den Privatsendern läuft zwar auch viel Trash. RTL mutet ebenfalls auf der einen Seite zwar trashig genug, auf der anderen Seite hingegen äußerst unwahrscheinlich an.

Bleibt daher abzuwarten, ob und wie sich ein neuer Sender für SchleFaZ findet, oder Kalkofe und Rütten die Reihe vorerst ausschließlich als Live-Event fortsetzen müssen. Vom Set-up her käme einem am ehesten die ProSiebenSat.1-Tochter Kabel Eins in den Sinn, dort laufen laut Claim aber ja bekanntlich „besten Filme aller Zeiten“ und nicht die schlechtesten.

