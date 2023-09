SchleFaZ-Aus: Tele 5 setzt Kalkofe und Rütten vor die Tür

Anzeige

Warner Bros. Discovery gab am Montag das Aus von „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ (SchleFaZ) mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten bekannt. Einen Hoffnungsschimmer für Fans gibt es dennoch.

Nach mehr als elf gemeinsamen Jahren will Tele 5 zum Jahresende Abschied von „SchleFaZ“ nehmen, teilte der Mutterkonzern Warner Bros. Discovery am Montagmorgen mit. Künftig soll laut einer Pressemitteilung der Fokus stärker auf rein fiktionalen Film- und Serieninhalten sowie Science Fiction liegen. Tele 5 werde dabei in Zukunft verstärkt auf den Bestand der Warner-Film-Bibliothek zurückgreifen, kann man der Ankündigung des Konzerns entnehmen.

Bis zum Aus der Kultsendung sollen sich Fans allerdings noch auf einige neue Folgen freuen können. Bis zum 27. Oktober läuft die aktuelle Herbststaffel von „SchleFaZ“. Zudem sollen vom 1. bis 22. Dezember immer freitags vier Adventsausgaben gezeigt werden. Den Abschluss des Tele 5 – Formats soll schließlich eine Best-of-Show an Silvester bilden.

Wandert SchleFaZ zu einem anderen Sender?

Oliver Kalkofe und Peter Rütten stellen derweil einen potentiellen Neustart der Show in einem anderen Rahmen in Aussicht. „Nach elf überaus erfolgreichen Jahren #SchleFaZ und mehr als zwölf Jahren Humor-Dienst und Sender-Facing für Tele 5 – mit Kalkofes Mattscheibe, Rüttens Bullshit-Universum, KulFaZ, Nichtgedanken und mehr – heißt es auf der Höhe des Erfolgs nun leider Abschied nehmen. Wir sind verständlicherweise betrübt und dennoch dankbar für die vielen Momente kreativen Wahnsinns, die wir in dieser Zeit erschaffen konnten. Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff #SchleFaZ wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln. You Can’t Stop the #SchleFaZ!”, zitiert Warner Bros. Discovery die beiden Moderatoren.

Die verbleibenden Sendetermine bei Tele 5

Quelle: Warner Bros. Discovery Deutschland