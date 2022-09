Die WM 2022 in UHD bei MagentaTV: Das muss man beachten

Anzeige

Alle Spiele der WM 2022 werden über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein. Mit diesen Geräten und Tarifen ist der Empfang möglich:

MagentaTV überträgt die Spiele der WM 2022 in UHD-Qualität. Hierfür werden insgesamt drei Sender zur Verfügung gestellt (DIGITAL FERNSEHEN-Topartikel vom Tag). Voraussetzung dafür ist selbstverständlich ein UltraHD-Fernseher sowie ein Empfangsgerät der Telekom. Funktionieren soll dies laut Mitteilung der Deutschen Telekom mit den Media Receivern, dem MagentaTV Stick und der neuen TV-Box MagentaTV One. Die MagentaTV Box und MagentaTV Box Play werden explizit nicht genannt, obwohl sie grundsätzlich UHD-fähig wären. Gleiches gilt auch für externe Hardware, wie zum Beispiel Apple TV. Von diesem Gerät gibt es seit 2021 ja sogar eine Telekom-spezifische Variante mit MagentaTV-Fernbedienung.

Auf diesen Sendern laufen die UltraHD-Übertragungen

Fussball.TV 1 gibt es die UHD-Übertragung der Einzelspiele, wenn auf Fussball.TV 3 Konferenzen angeboten werden (3. Gruppenspieltag), laufen die Spiele auch dort in UltraHD, wie MagentaTV-Chef Arnim Butzen auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN auf einem Presse-Event in Berlin heute Vormittag mitteilte. Dort bestätigte Butzen ebenfalls, dass es keine Gedankenspiele seitens der Telekom in Richtung 8K gebe.

Mit diesen Tarifen kann man die WM 2022 in UHD bei MagentaTV sehen

Wenn man die WM 2022 bei MagentaTV in UHD ansehen möchten, werden folgende benötigt: MagentaZuhause L mit MagentaTV, MagentaTV Plus oder den Sat-Tarif MagentaTV Sat bzw. MagentaTV Sat Plus. Möchte man nur on Demand-Inhalte in UHD schauen, ist das ab MagentaZuhause S möglich. Zur fehlerfreien Wiedergabe von UHD-Inhalten empfiehlt die Telekom das beim Media Receiver 401, 201, 601 Sat bzw. bei der MagentaTV Box/Play beigelegte HDMI Kabel zu verwenden.

Weitere Inhalte in Ultra HD:

Megathek

Über 40 Filme und Serien – ohne Aufpreis bei MagentaTV inklusive, z. B. Meine Geniale Freundin, Deutsch-Les-Landes und Filme von „Sony One“.

Videoload – Filme & Serien auf Abruf

Geniessen Sie rund 400 UHD-Filme und Serien.

Erotic Lounge

Hier werden Ihnen rund 200 UHD-Inhalte angeboten.

Champions League und Sky Bundesliga

Pro Spieltag ist ein Spiel in UHD zu sehen. Sky on Demand-Inhalte sind nicht in UHD verfügbar.

YouTube

Auf YouTube sind viele Inhalte in UHD vorhanden.



Folgende UHD-Sender sind verfügbar:

Insight TV UHD – kostenloser UHD-Sender mit Inhalten aus Wissenschaft und Technik, Extremsportarten, Abenteuer, Reisen und Infotainment.

TravelXP 4k – kostenfreier Reisesender in 4k mit spannenden Einblicken in die unterschiedlichsten Kulturen und in exotische Orte aus mehr als 40 Ländern.

RTL UHD

Sky Sport UHD

Sky Bundesliga UHD

Auf dieser Seite informiert die Deutsche Telekom über weitere Fragen zum Thema UHD.

