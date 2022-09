MagentaTV: Weitere Fußball-Sender zur WM 2022

Anzeige

Der Name Fussball.TV 1 ließ es bereits vermuten: Der am 19. September gestartete MagentaTV-Sender bekommt zur WM Zuwachs. Auf drei Kanälen wird es bei MagentaTV täglich bis zu 14 Stunden Programm geben sowie bei Parallelspielen eine Konferenz.

Die Telekom zeigt die WM 2022 auf MagentaTV auf den drei Kanälen, Fussball.TV 1-3. Auf dem ersten Kanal werden die Spiele klassisch mit Kommentar gezeigt. Auf Kanal 2 gibt es zu ausgewählten Spielen einen speziellen Taktik-Feed mit Kameraperspektive aus der Totalen und eigenem Taktik-Kommentar und auf dem dritten Kanal werden lineares TV und Social Media Streaming kombiniert. Die Fußball Influencer Pascal und Marcel Gurk begrüßen im MagentaTV Social Media Studio täglich Gäste und werden gemeinsam mit diesen die Spiele als Reaction Stream verfolgen.

Mit Fussball.TV 1 und 2 bietet MagentaTV zusätzliche Taktik- und Social-Media-Sender

An den finalen Gruppenspieltagen mit Parallelspielen steht zudem eine Konferenz-Option zur Verfügung. Alle Spiele der WM werden außerdem über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein. Lesen Sie mehr zu diesem Thema IN KÜRZE in einem separaten Artikel auf DIGITAL FERNSEHEN.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sagte im Rahmen des Medien-Events: „Wir wollen bei MagentaTV besondere Fußball-Momente mit dem besten Rahmenprogramm kombinieren. […] Unser Anspruch ist es, die Live-Spiele durch Analysen, Taktik-Feeds, Schalten und Social Media-Einbindungen aufzuwerten und den Fans so eine abwechslungsreiche Fußball-Weltmeisterschaft zu bieten. Nach unseren sehr guten Erfahrungen bei der EURO 2020 sind wir überzeugt, dass wir damit Erfolg haben werden.“

16 WM-Spiele exklusiv

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele davon laufen ausschließlich im TV-Angebot der Telekom. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft hier nicht antritt. Die WM-Inhalte sind in allen MagentaTV Tarifen für Bestands- und Neukunden enthalten und stehen sowohl live als auch jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

