History Channel und Telekom kooperieren bei linearem Fernsehangebot auf MagentaTV

Bei der Kooperation zwischen dem History Channel und der Deutschen Telekom geht es um das Programm des linearen MagentaTV-Senders #dabeiTV.

Ab dem 17. Oktober werden ausgewählte eigenproduzierte Factual-Entertainment-Formate von The History Channel immer montags von 20:15 bis 21:15 Uhr auf #dabeiTV zu sehen sein. Gezeigt werden die Eigenproduktionen „Rost’n’Roll – Kasis Werkstattgeschichten“, „Käpt’n Kasi – Auf hoher Spree“, „Wigald & Fritz – Die Geschichtsjäger“ und „Deutschland – Deine Fußballseele“, letztere beiden mit Wigald Boning.

Vier History-Produktionen künftig im Programm von #dabeiTV

In den Sendungen ist eine Reihe an Stars zu sehen: Im Schrauberformat „Rost’n’Roll“ sind Jimi Blue Ochsenknecht und Rea Garvey zu Gast, in der Hausboot-Doku-Soap „Käpt’n Kasi – Auf hoher Spree“ Tommi Ohrner, Nova Meierhenrich, Mariella Ahrens, Claude-Oliver Rudolph, Gunter Gabriel und Gedeon Burkhard, während durch die Urban-Exploring-Reihe „Wigald & Fritz“ und die Fußball-Doku „Deutschland – Deine Fußballseele“ Wigald Boning führt.

History Channel auch separat auf MagentaTV verfügbar

Mit der Kooperation soll das #dabeiTV-Publikum auf das gesamte Programm des History Channel aufmerksam gemacht werden, der so wie #dabeiTV durch die Deutsche Telekom verbreitet wird. Erst 2020 als neuer Sender gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), erreichte #dabeiTV bereits im ersten Jahr über 100 Mio. Zuschauer und bietet seither einen Sendemix aus Serien, Reportagen, Dokumentationen, Sport, Musik und Talks sowie stetig wechselnden Top-Events.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls die DF-Artikel mit den MagentaTV-Highlights für die Monate Oktober und November.

Quelle: Telekom

