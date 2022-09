MagentaTV im November: „Handmaid’s Tale“ und britische Geheimagenten-Serie

Anzeige

MagentaTV zeigt im November Elizabeth Moss in der mit Spannung erwarteten 5. Staffel von „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“. Aber das ist noch nicht alles:

Zudem zeichnet die Miniserie „A Spy Among Friends“ das Leben des britischen Geheimagenten Kim Philby aus den 1950er Jahren nach. Auch Spitzenkoch Tim Raue ist wieder unter dem Motto „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ unterwegs. Seine kulinarische Reise führt ihn diesmal nach Singapur. Schließlich bittet Johannes B. Kerner einmal mehr zum exklusiven Gespräch unter vier Augen. In dem MagentaTV-Original „Bestbesetzung“ trifft der Talk-Großmeister am 20. Oktober Erfolgsschauspielerin Iris Berben, die gerade erst mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet wurde.

„The Handmaid’s Tale“ – Der Serienerfolg geht in die 5. Runde

In der dystopischen Geschichte nach Margaret Atwoods Bestseller-Roman werden die USA von religiösen Fundamentalisten beherrscht. Unter deren autoritärem Regime haben Frauen alle Rechte verloren. Außerdem ist ein Großteil der Bevölkerung aufgrund von Umweltverschmutzung unfruchtbar. Die wenigen Frauen wie June (Elizabeth Moss), die noch gebären können, dienen den Machthabern als Mägde und müssen deren Kinder austragen. In der fünften Staffel wird June mit den Konsequenzen der Tötung von Commander Waterford konfrontiert und kämpft darum, ihre Identität und Bestimmung wiederzufinden. Schauspieler der Serie sind unter anderem Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski und Max Minghella.



„The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ gehört zu den großen Serienerfolgen der vergangenen Jahre. Allein die erste Staffel gewann acht Emmys. Elizabeth Moss wurde zur „Besten Hauptdarstellerin“ gekürt. „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ wird von MGM Television produziert und international von MGM lizenziert. Eine sechste, finale Staffel ist kürzlich in Auftrag gegeben worden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Die neue Staffel von „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ ist ab 10. November exklusiv in Deutschland bei MagentaTV zu sehen – flexibel und ohne Zusatzkosten abrufbar.

„A Spy Among Friends“ – Neue Miniserie mit Guy Pearce

„A Spy Among Friends“ folgt der wahren Geschichte des britischen Geheimagenten Kim Philby (Guy Pearce), der während des Kalten Krieges als Überläufer für den KGB arbeitet. Später wird er zum Doppelagenten für den MI6, was die langjährige Freundschaft zu seinem Kollegen Nicholas Elliott (Damian Lewis) auf eine harte Probe stellt.

Die in London und Rumänien gedrehte Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Besteller von Ben Macintyre. Hauptdarsteller Guy Pearce war unlängst an der Seite von Kate Winslet in der viel gelobten Produktion „Mare of Easttown“ zu sehen. Pearces Kollege Damian Lewis, bekannt aus „Homeland“ und „Billions“, wurde bereits mit dem Golden Globe und dem Emmy ausgezeichnet.

Die sechsteilige Miniserie „A Spy Among Friends“ ist ab 26. November exklusiv bei MagentaTV verfügbar.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Singapur

Tim Raue ist einer der besten und erfolgreichsten Küchenchefs Deutschlands. Für das MagentaTV Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ging der Zwei-Sterne-Koch bereits rund um den Globus auf kulinarische Entdeckungsreise. Die neue Doppelfolge führt ihn nach Singapur. In dem kulinarischen Schmelztiegel trifft der deutsche Spitzenkoch seinen französischen Kollegen Julien Royer, der seit fast zehn Jahren in Singapur lebt. Raue entdeckt die Kuriositäten des Fischmarkts in Chinatown, besucht eine der zahlreichen Fischfarmen und nicht zuletzt eine Sojasoßen-Fabrik. Auf seiner Reise durch Singapur lernt er zudem die vielseitige Welt der Peranakan-Küche kennen.

Die neue Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist ab 3. November abrufbar.

MagentaTV-Original „Bestbesetzung“: JBK trifft Iris Berben

In jeder Episode des MagentaTV-Talkshow-Originals „Bestbesetzung“ spricht Johannes B. Kerner mit einer prominenten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment oder Gesellschaft. Bis jetzt gehörten unter anderem Jürgen Klopp, Michelle Hunziker, Neymar, Annalena Baerbock und Olaf Scholz zur „Bestbesetzung“. In der neuen Folge trifft Talkmaster Kerner die „Grande Dame“ des deutschen Films und Fernsehens Iris Berben. Die sozial wie politisch vielfältig engagierte Schauspielerin und frischgebackene Gewinnerin des Ehrenpreises des Deutschen Fernsehpreises ist im Oktober gleich in zwei Kinofilmen zu sehen: dem in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten „Triangle of Sadness“ sowie Sönke Wortmanns jüngster Regiearbeit „Der Nachname“.

Die neue Folge des Originals „Bestbesetzung“ wird in Kürze aufgezeichnet und startet nicht erst im November, sondern schon ab dem 20. Oktober bei MagentaTV.

