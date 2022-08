MagentaTV schaltet Sender MS Sport neu auf

Anzeige

Mit Start der EuroBasket werden alle deutschen Spiele bei MagentaTV auch beim neuen Sender MS Sport gezeigt. Der Kanal findet sich auf Programmplatz 50.

Auf dem attraktiven neuen Kanal laufen ab 1. September täglich kostenlos Live-Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden (oder die, die es noch werden wollen). Die EuroBasket ist exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Die EuroBasket ist exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Fans können die Spiele über alle MagentaSport-Apps oder bei magentasport.de ebenfalls live verfolgen. Alle deutschen Spiele werden dort kostenlos für jedermann übertragen.

Auf neuem MagentaTV-Sender MS Sport laufen sowohl Live-Spiele als auch Highlights

MagentaSport begleitet die EuroBasket 2022 mit einem Top-Angebot und bis zu 10 Stunden Live-Programm. Zusätzlich fasst eine Konferenz an den spielfreien Tagen der DBB-Auswahl alle Partien zusammen. 24 Nationen treten vom 1. bis 18. September in Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik um die Krone im europäischen Basketball an. Bei MagentaTV können alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022 live verfolgt werden.

Deutschland trifft direkt zum Start auf Turnierfavorit Frankreich

Los geht es für das deutsche Team am 1. September in Köln um 20.30 Uhr (Sendestart 20.00 Uhr) gegen Frankreich. In der deutschen Gruppe B sind mit Europameister Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Ungarn weitere starke Gegner dabei. Immerhin: In der DBB-Auswahl sind mit Dennis Schröder, Daniel Theis sowie Franz Wagner allein 3 aktuelle NBA-Akteure vertreten.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zum aktuell laufenden, kostenlosen Eishockey-Live-Angebot bei MagentaTV.

Bildquelle: Basketball_MagentaSport4: © Telekom