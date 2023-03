Ocilion integriert 14 neue HD-Sender – alle bayerischen Lokal-TV-Angebote gebündelt

Anzeige

Inkl. RTL-Programmfenster: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der Dienst­leister ocilion haben alle 14 Lokal-TV-Sender auf der IPTV-Plattform integriert.

Anzeige

So können regionale Netzbetreiber wie zum Beispiel Stadtwerke und andere Anbieter in Bayern, die ihr Angebot über ocilion beziehen, sowohl das jeweilige Lokal TV-Programm für täglich 24 Stunden in HD-Qualität und auch das Programm von RTL mit dem jeweiligen Lokalfenster um 18 Uhr verbreiten.

Die bayerischen Lokal-TV-Sender im Überblick

allgäu.tv

a.tv

Franken Fernsehen

münchen.tv

niederbayernTV (Deggendorf-Straubing)

niederbayernTV (Passau)

niederbayernTV (Landshut)

Oberpfalz TV (OTV)

regioTV Schwaben

Regional Fernsehen Oberbayern

TV Ingolstadt

TVA Ostbayern

TV Mainfranken

TV Oberfranken (TVO)

Dank der Bündelung können die Vorgaben des Medienstaatsvertrags (MStV) zur ortsrichtigen Verbreitung, auch der Lokalfenster im Programm von RTL, einfacher umgesetzt werden. Die Umsetzung realisiert die Bayerische Medien Technik GmbH (bmt), die ein eigenes Playout-Center für die 14 bayerischen Lokal-TV-Stationen zur Verbreitung auf sämtlichen Übertragungswegen inklusive diverser IPTV-Plattformen in München betreibt.

Ocilion, bmt und BLM arbeiten zusammen

In Kürze ist die Aufschaltung in verschiedene Netze geplant, nachdem zu Jahres­beginn ein Test in Rosenheim erfolgreich abgeschlossen wurde. Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Ich freue mich, dass wir diese Sender nun mit Restart-, nPVR- und Pause-Funktion sowie in HD-Qualität anbieten können. Als Content-Plattform unterstützen wir die BLM in ihrem Ziel, alle lokalen Programme auf möglichst vielen Plattformen bereit zu stellen.“

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Das große Ziel der Landes­zentrale ist es, die vielfältigen lokalen Inhalte der bayerischen Anbieter auch und gerade in der IP-Verbreitung zu stützen. Deshalb freuen wir uns über die Bündelung der 14 Lokalfernsehsender auf der IPTV-Platt­form.“

Quelle: BLM/ocilion

Bildquelle: df-ocilion-lokall-tv-bayern: Ocilion