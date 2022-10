Neues TV-Angebot der Deutschen Glasfaser – Waipu.tv-Stick ersetzt veraltete Set-top-Boxen

Anzeige

Internetfernsehen der Zukunft: Ab sofort können Neukunden von Deutsche Glasfaser das umfassende Leistungsangebot von waipu.tv in jedem Privatkundentarif hinzubuchen. Anfang 2023 werden Bestandskunden automatisch auf das neue Angebot umgestellt.

Kunden von Deutsche Glasfaser können ab sofort das neue Angebot von waipu.tv nutzen: Im Rahmen der geschlossenen Kooperation zwischen Deutsche Glasfaser und Waipu.tv können Neukunden Waipu.tv direkt buchen und über ihre Deutsche Glasfaser-Rechnung bezahlen. Mit diesem Angebot erhalten die Kunden von Deutsche Glasfaser noch mehr Sender und umfangreichere TV-Leistungen auf Basis modernster Streaming-Technologie. Alle Bestandskunden werden zudem ab 2023 schrittweise und automatisch auf das neue IPTV-Angebot umgestellt.

„Als Digitalversorger der Regionen leisten wir mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in ländlichen und suburbanen Regionen unseren Beitrag zum digitalen Fortschritt Deutschlands. Das leistungsstarke Glasfaser-Internet und ein herausragendes IPTV-Angebot gehören dabei einfach zusammen. Wir freuen uns daher, gemeinsam mit waipu.tv unseren Kunden das marktführende Internet-TV-Produkt anbieten zu können“, sagt Ruben Queimano, CCO von Deutsche Glasfaser.

Umstellung bei Bestandskunden beginnt 2023

Christoph Bellmer, CEO der Exaring AG,diewaipu.tv betreibt: „Die Kooperation ist ein wichtiges Signal für die Branche. Sie bestätigt den Trend zur modernen und zuverlässigen TV-Versorgung via IP-Technologie. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit von den technisch veralteten Übertragungswegen Kabel und Satellit – auch und gerade wegen des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs 2024.“

Privatkunden von Deutsche Glasfaser stehen zwei Angebote zur Auswahl: das „Waipu.tv Comfort“-Paket für monatlich 6,99 Euro und das „waipu.tv Perfect Plus“-Paket für monatlich 12,99 Euro. Das Comfort-Paket beinhaltet unter anderem neben linearem Fernsehen mit mehr als 140 Sendern auch einen 50 Stunden Aufnahmespeicher. Kunden, die „waipu.tv Perfect Plus“ buchen, haben Zugriff auf über 200 Sender, brillante HD-Qualität, 300 Stunden Aufnahmespeicher und mehr als 50 Pay-TV-Kanäle.

Deutsche-Glasfaser-Privatkunden können zwischen zwei Waipu.tv-Paketen wählen

Der Service von waipu.tv ist über alle gängigen Endgeräte und Betriebssysteme nutzbar – auch parallel auf bis zu vier Geräten. So kann auch in einer Familie jeder nach seinem Geschmack fernsehen – ganz ohne Verkabelung, einfach über das WLAN. Kunden erhalten mit waipu.tv zudem viele zusätzliche Komfortfunktionen, wie unter anderem dem Neustart von bereits laufenden Sendungen. Der waipu.tv 4k Stick ersetzt dabei veraltete Set-Top-Boxen und spart so deutlich beim Stromverbrauch.

Alle Informationen zu den Leistungen der buchbaren Pakete sind unter www.deutsche-glasfaser.de/fernsehen zu finden.

