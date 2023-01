Waipu.tv jetzt mit DAZN Deal – Aber aufgepasst: Es gibt einen Haken

Anzeige

Rechtzeitig zum Start der Bundesliga-Rückrunde am 20. Januar stellen Open-IPTV-Spezialist Waipu.tv und DAZN ab sofort beide Services in einem kostengünstigen Kombi-Angebot bereit. Einen wichtigen Punkt muss man dabei aber beachten.

Denn das neue Paket „Perfect Plus mit DAZN Standard“ inkludiert, wie der Name schon sagt, nicht das Gesamt-Paket „Unlimited“. Welche Fußball-Ligen und anderen Sportarten im neuen Standard-Abo ist in der DIGITAL FERNSEHEN-Übersicht aufgeschlüsselt.

Waipu.tv-DAZN-Deal beinhaltet nur Standard-Abo

Zum Start gibt es bei dem Waipu.tv-DAZN-Deal einen Rabatt von 50 Prozent: Alle Kunden können das neue Angebot zwei Monate lang zum Preis von nur 19,99 Euro im Monat buchen. Anschließend verlängert es sich um jeweils einen weiteren Monat zum Standardpreis von nur 39,99 Euro. Dauerhaft ergibt so ein Preisvorteil von 2,99 Euro im Monat gegenüber den Einzelangeboten. Mit dem Sky-DAZN-Kombiangebot kann sich dieser Deal also nicht wirklich messen, da dort im Übrigen auch DAZN Unlimited angeboten wird.

Begleitet wird der Launch durch TV-Kampagne mit Dieter Bohlen

Die Buchung des Kombi-Pakets über Waipu.tv bietet nicht nur Zugang zur DAZN-App; alle Waipu.tv-Kunden erhalten zudem Zugriff auf die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 direkt in der Waipu.tv-App. Mit DAZN Fast hat Waipu.tv zudem auch noch einen Gratis-Sender im Portfolio. Die App des Sportstreaminganbieters kann auch direkt über den Waipu.tv 4K Stick aufgerufen werden.

Bildquelle: Waiputv: © Exaring AG