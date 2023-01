DAZN World und Standard: Diese Inhalte bieten die neuen Abo-Modelle ab 10 Euro

Anzeige

Ab dieser Woche führt DAZN eine neue Preisstruktur ein: Neben dem bisher bekannten Rund-um-Paket für die von vielen Seiten als zu hoch kritisierte Gebühr, gibt es nun auch zwei weitere Abo-Modelle ab 10 Euro mit einem angepassten Inhalte-Portfolio.

Anzeige

Die Abo-Preise bei DAZN fangen nun natürlich deutlich niedrigschwelliger an, darin versteckt sich jedoch nur eine weitere Preiserhöhung. Wobei schon die letzte unlängst vom Verbraucherschutz als „intransparent und rechtswidrig“ bezeichnet wurde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete am Vortag).

Billigstes Abo: Pokalwettbewerbe, Eurosport und Sportdigital bei DAZN World

NBA-Fans bekommen für 10 Euro in dem neuen „Spar-Abo“ DAZN World ihren geliebten nordamerikanischen Profi-Basketball und reichlich Nischenabgebot drum herum. Für Fußball-Fans hingegen liest sich das Portfolio eher wie der „Rest vom Schützenfest“. Ein paar Pokalwettbewerbe hier und ein paar Highlights da, garniert mit Eurosport und Sportdigital Fussball. Hier die Liste der Inhalte im Detail:

WETTBEWERB WORLD FUßBALL UEFA Women’s Champions League ✔ 2. Bundesliga Highlights ✔ DFB-Pokal Highlights ✔ Coppa Italia ✔ Supercoppa Italiana ✔ LaLiga Femenina ✔ Trophee des Champions ✔ Divison 1 Feminine ✔ FA Cup ✔ FA Community Shield ✔ Carabao Cup ✔ EFL League One & Two ✔ EFL Championship ✔ Copa del Rey (via Sportdigital) ✔ Türkiye Kupasi (via Sportdigital) ✔ Primeira Liga (via Sportdigital) ✔ Eredivisie (via Sportdigital) ✔ KNVB Beker (via Sportdigital) ✔ BASKETBALL NBL National Basketball League ✔ DARTS WM ✔ Premier League Darts ✔ World Matchplay ✔ Masters ✔ European Tour ✔ Alle weiteren TV-Turniere der PDC ✔ MOTORSPORT Formel E (via Eurosport) ✔ HANDBALL EHF Champions League ✔ EHF European Cup ✔ EHF European League ✔ Handball-WM (via Eurosport) ✔ WWE WWE Smack Down ✔ WWE Raw ✔ HOCKEY FIH Pro League ✔ FIH World Cups ✔ TENNIS Davis Cup ✔ Australian Open (via Eurosport) ✔ French Open (via Eurosport) ✔ US Open (via Eurosport) ✔ OLYMPIA via Eurosport ✔ WINTERSPORT Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) ✔ Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) ✔ Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) ✔ Vierschanzentournee (via Eurosport) ✔ RADSPORT Tour de France (via Eurosport) ✔ Giro d’Italia (via Eurosport) ✔ Vuelta Espana (via Eurosport) ✔ KANÄLE DAZN Partnerkanäle: Eurosport 1, Eurosport 2 ✔ Red Bull TV ✔ Sportdigital Fußball ✔ Quelle: DAZN

Standarpaket bietet weniger Inhalt zum alten Vollpreis

DAZN Standard ist im Grunde das Rund-um-Paket ohne die (Fußball-)Pokalwettbewerbe aus dem Ausland. Mit Bundesliga, Champions League, NFL, NBA und Boxen ist der Durchschnitts-Sportkonsument auf der sicheren Seite. Die linearen Sender DAZN 1 und 2 sind hier ebenfalls an Bord, die Angebote von Sportdigital und Eurosport sucht man hingegen vergeblich. Auf der Kostenseite ist man 25 Euro monatlich aber auch bereits sehr nah am alten Gesamt-Preis. Zudem sind in diesem DAZN-Abo die Zeiten des Account-Sharings vorbei. Der Standard-Tarif bietet die Option drei verwendbarer Endgeräte, von denen aber jeweils nur eins „im Betrieb“ sein darf. Die Inhalte im Überblick:



WETTBEWERB STANDARD FUSSBAL Bundesliga ✔ UEFA Champions League ✔ UEFA Youth League ✔ UEFA Super Cup ✔ UEFA Women’s Champions League ✔ 2. Bundesliga Highlights ✔ DFB-Pokal Highlights ✔ Serie A ✔ LaLiga ✔ LaLiga Femenina ✔ Ligue 1 ✔ Ligue 2 ✔ Divison 1 Feminine ✔ UEFA EM-Qualifikation ✔ UEFA Nations League ✔ UEFA Testspiele ✔ AMERICAN FOOTBALL NFL ✔ NFL Network ✔ NFL RedZone ✔ NFL ENDZN ✔ NCAA College Football ✔ BASKETBALL NBA ✔ NBA TV ✔ NCAA College Basketball ✔ BASEBALL MLB Network ✔ MMA UFC ✔ BOXEN Matchroom Boxing ✔ Golden Boy Boxing ✔ KANÄLE DAZN 1 und 2 – lineare Kanäle ✔ Quelle: DAZN

Ultimate: Das DAZN-Gesamtpaket wird teurer

DAZN erhöht beim Gesamtpaket noch einmal den Preis um 10 Euro. Dieser liegt nun bei 40 Euro bei monatlicher Kündbarkeit. Das Jahresabo, das vorher bei 275 Euro lag kostet nun 360 Euro. Mit diesem Abo bekommt man zwar das DAZN-Angebot im vollem Umfang. Im Grunde stellt es jedoch nichts anderes dar, als eine weitere Preiserhöhung für Neukunden um 10 Euro.

FUSSBAL Bundesliga ✔ UEFA Champions League ✔ UEFA Youth League ✔ UEFA Super Cup ✔ UEFA Women’s Champions League ✔ 2. Bundesliga Highlights ✔ DFB-Pokal Highlights ✔ Serie A ✔ Coppa Italia ✔ Supercoppa Italiana ✔ LaLiga ✔ LaLiga Femenina ✔ Ligue 1 ✔ Ligue 2 ✔ Trophee des Champions ✔ Divison 1 Feminine ✔ FA Cup ✔ FA Community Shield ✔ Carabao Cup ✔ EFL League One & Two ✔ EFL Championship ✔ UEFA EM-Qualifikation ✔ UEFA Nations League ✔ UEFA Testspiele ✔ Copa del Rey (via Sportdigital) ✔ Türkiye Kupasi (via Sportdigital) ✔ Primeira Liga (via Sportdigital) ✔ Eredivisie (via Sportdigital) ✔ KNVB Beker (via Sportdigital ✔ AMERICAN FOOTBALL NFL ✔ NFL Network ✔ NFL RedZone ✔ NFL ENDZN ✔ NCAA College Football ✔ BASKETBALL NBA ✔ NBA TV ✔ NCAA College Basketball ✔ NBL National Basketball League ✔ BASEBALL MLB Network ✔ DARTS WM ✔ Premier League Darts ✔ World Matchplay ✔ Masters ✔ European Tour ✔ Alle weiteren TV-Turniere der PDC ✔ MOTORSPORT Formel E (via Eurosport) ✔ MMA UFC ✔ BOXEN Matchroom Boxing ✔ Golden Boy Boxing ✔ HANDBALL EHF Champions League ✔ EHF European Cup ✔ EHF European League ✔ Handball-WM (via Eurosport) ✔ WWE WWE Smack Down ✔ WWE Raw ✔ HOCKEY FIH Pro League ✔ FIH World Cups ✔ TENNIS Davis Cup ✔ Australian Open (via Eurosport) ✔ French Open (via Eurosport) ✔ US Open (via Eurosport) ✔ OLYMPIA via Eurosport ✔ WINTERSPORT Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) ✔ Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) ✔ Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) ✔ Vierschanzentournee (via Eurosport) ✔ RADSPORT Tour de France (via Eurosport) ✔ Giro d’Italia (via Eurosport) ✔ Vuelta Espana (via Eurosport) ✔ KANÄLE DAZN 1 und 2 – lineare Kanäle ✔ DAZN Partnerkanäle: Eurosport 1, Eurosport 2 ✔ Red Bull TV ✔ Sportdigital Fußball ✔ Quelle: DAZN

Bildquelle: df-dazn-logo-white: © DAZN Group