ARD alpha jetzt nur noch in HD – auch Kabelkunden betroffen

Anzeige

Für den Sender ARD alpha endet heute Mittag die Übertragung in SD. Ab jetzt ist das Programm nur noch in der besseren HD-Qualität empfangbar.

Um 12 Uhr wird am 14. Dezember die SD-Übertragung von ARD alpha abgeschaltet, wie der Bayerische Rundfunk angekündigt hatte. Bis Ende des Jahres soll auf dem alten Sendeplatz nur noch ein Hinweis über den neuen Empfangsweg erscheinen. Hintergrund ist laut BR, dass der Satellitentransponder 93 nicht mehr weiter von der ARD genutzt wird. Dies sei ein wichtiger Schritt für die ARD, um Kosten zu senken, heißt es auf der Website.

Von der Umschaltung sind laut BR alle betroffen, die ARD alpha über Satellit empfangen und das Programm noch in SD-Auflösung sehen. Das Gleiche gelte auch für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Kabelanschluss oder Empfang via IPTV, da die Netzbetreiber zur Einspeisung in der Regel das Satellitensignal als Quelle verwenden.

Bereits seit 2019 ist ARD alpha in HD-Qualität auf Sendung und empfangbar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ein Sendersuchlauf kann Abhilfe schaffen, sollte das Programm bislang nicht in der Liste auftauchen.

Die Empfangsfrequenz von ARD alpha HD:

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

Transponder: 39

Frequenz: 11,053 GHz

Polarisation: horizontal

Symbolrate: 22 MS/s

Fehlerschutz (FEC): 2/3

In der Zwischenzeit stehen noch zahlreiche andere Frequenzwechsel bei der ARD an. Alle weiteren Infos gibt es in diesem Artikel.

Quelle: BR