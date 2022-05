DNMG und Shop LC erweitern Rahmenvertrag um HD-Verbreitung

Anzeige

Shop LC: Nach sehr erfolgreichem SD-Start nun auch digitale HD-Reichweite im Kabel und via IP.

Die Shop LC GmbH und die Deutsche Netzmarketing GmbH (DNMG) haben den vor einem Jahr geschlossenen Rahmenvertrag über die Verbreitung in den Netzen der DNMG-Netzbetreiber um die HD-Verbreitung erweitert.

Die Erweiterung bildet für Shop LC die perfekte Basis, um nach dem erfolgreichen Start in den SD-Senderbouquets von über 40 DNMG-Netzbetreibern und weit über 1 Million Haushalte nun auch sukzessive die HD-Verbreitung zu steigern.

Shop LC vergrößert HD-Verbreitung um 1 Millionen Haushalte

„Wir freuen uns sehr, dass sich der nun einjährige Shopping-Sender Shop LC so erfolgreich in den Netzen und bei den Zuschauern etabliert hat und solch einen Bilderbuchstart erreichen konnte. Nun folgt mit der HD-Verbreitung der nächste logische Schritt.“, freut sich DNMG-Verhandlungsführer Damian Lohmann.

„Die DNMG hat es uns ermöglicht, dass wir in kürzester Zeit von über 40 Netzbetreibern übertragen werden und stetig in weiteren Netzen aufgeschaltet werden. Wir freuen uns darauf, Shop LC nun auch in HD anbieten zu können, um den Zuschauern unsere Produkte nun auch in der Bildqualität präsentieren zu können, welche sie verdienen.“ so Deepak Mishra, Geschäftsführer der Shop LC GmbH.

Via Satellit von Anfang an in HD

Via Satellit ist Shop LC auf Astra 19,2 Grad Ost direkt mit einer HD-Variante gestartet. Seit Anfang des Jahres ist der Sender dort jedoch auf einer neuen Frequenz zu empfangen.

Quelle: DNMG