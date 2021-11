Neuer HD-Shoppingsender startet via Astra

Anzeige

Die Shop LC GmbH und der Luxemburgische Satellitenbetreiber SES Astra haben sich auf einen mehrjährigen Distributionsvertrag für den gleichnamigen HD-Kanal von Shop LC über Astra 19.2 geeinigt.

Erst im Juli wurde der Sender gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und Ende September dann auch bei MagentaTV aufgeschaltet (DF-Bericht hierzu). Nun folgt mit der HD-Verbreitung via Astra der nächste Schritt. In den letzten 14 Jahren hat das Unternehmen einen 24/7-Live-Shopping-TV-Kanal in Großbritannien, den USA und jetzt auch in Deutschland aufgebaut. Ab sofort können Satelliten-TV-Haushalte in Deutschland das 24/7-Programm von Shop LC HD in HD-Qualität im Free-TV genießen. Gleiches gilt für Österreich und die Schweiz.

Empfangsdaten ASTRA 1M 19,2° Ost Polarisation Horizontal Symbolrate 22 MBaud Frequenz 10920MHz FEC 7/8 Quelle: SES Astra

Shop LC ist eine Tochtergesellschaft der VGL Global, Produzent von Schmuck, Kosmetik, Wohnaccessoires und Mode mit dem klaren Fokus auf Premiumqualität zu günstigen Preisen. Das LC im Sendernamen steht daher auch für „low cost“ (dt.: niedriger Preis). Die VGL-Gruppe verfügt über eigene Produktionsstätten in Indien, Thailand und China.

Shop LC nun auch in HD über Astra 19.2

Das Unternehmen widmet sich nach eigenen Angaben der Förderung nachhaltiger Arbeitsumgebungen. Dazu gehört beispielsweise das Erreichen von „Carbon Net Zero“-Zielen. Bis zum Jahr 2031 will man mit einem Förderprogramm außerdem täglich eine Million Mahlzeiten an bedürftige Schulkinder zu verteilen.

Zum Start von Shop LC HD sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer von Astra Deutschland: „Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft mit Shop LC. Als Anbieter der größten TV-Infrastruktur in Mitteleuropa sind wir der ideale Partner, um die Bekanntheit und die Vertriebsstrategie von Shop LC mit Zugang zu mehr als 17 Millionen TV-Haushalten allein in Deutschland zu stärken.“

