Neuer Sender startet bei MagentaTV

Das Programmangebot von MagentaTV wird um den Sender Shop LC erweitert. Aufschalttermin ist der morgige Mittwoch, wie Geschäftsführer Olaf Kliem gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen Teleshopping-Kanal. Shop LC wird ab dem 22. September auf dem Sendeplatz 114 zu finden sein. Der Sender war zum Juli in Deutschland über Astra gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Via Satellit übernahm er den Slot von Sixx Austria. Zum Mittwoch folgt nun mittels MagentaTV ein signifikanter Ausbau der Verbreitungsreichweite. Passenderweise ist der Sender dort im Shoppingbereich der Programmliste verortet. Shop LC liefert ein 24-Stundenprogramm.

Shop LC Deutschland

Amerikanisch-britischer Teleshopping-Sender

Bei der Shop LC GmbH handelt es sich um einen Ableger der in USA beliebten Shop LC USA und ihres Schwesterkanals TJC aus Großbritannien. Alle drei Unternehmen sind Tochtergesellschaften der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte aus überwiegend eigener Fertigung verkauft.

VGL kann – im deutlichen Gegensatz zu den meisten anderen Shopping-Sendern – nach eigenen Angaben seine Produkte auch noch günstiger als im konventionellen Handel anbieten: Von der Produktion bis zum Verkauf liegen die Stufen der Wertschöpfungskette in einer Hand und nahezu alle Zwischenhändler entfallen.

So verwundert es auch kaum, dass das LC im Sendernamen für „Low Cost“ (dt.: niedriger Preis) steht.