Der US-Shoppingsender Shop LC expandiert und nimmt ab heute seinen Betrieb in Deutschland, Österrich und der Schweiz auf dem ehemaligen Sendeplatz von Sixx Austria auf.

Der Sender wird rund 17 Millionen Haushalte live in Österreich, Deutschland und der Schweiz über Satelliten- und Kabelprogramme erreichen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. In Österreich sorgt die ORS für die einwandfreie Verbreitung des neuen TV-Senders, der ab sofort über Astra 19,2° Ost auf der Frequenz 12.663 MHz zu empfangen ist.

„ Satellitenfernsehen ist und bleibt der führende Verbreitungsweg in Österreich und versorgt rund 1,95 Millionen TV-Haushalte mit abwechslungsreichen Programminhalten in perfekter Bild- und Tonqualität. Mit Shop LC präsentieren wir unseren TV-Zuseherinnen und -Zusehern nun einen neuen Sender und sorgen somit für noch mehr Programmvielfalt “, freut sich ORS-Sprecher Michael Weber über den Sendestart.

Neuer Teleshopping-Sender über Sat

Bei der Shop LC GmbH handelt es sich um einen Ableger der Shop LC USA und ihres Schwesterkanals TJC aus Großbritannien. Alle drei Unternehmen sind Tochtergesellschaften der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte aus überwiegend eigener Fertigung verkauft.