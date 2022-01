Shoppingsender mit neuer Sat-Frequenz

Anzeige

Shop LC in HD wechselt auf 19,2 Grad Ost den Transponder und leistet sich weiterhin zwei verschiedene HD-Versionen.

Der im letzten Sommer auf Sendung gegangene Schmuckkanal Shop LC ist seit Dienstag Vormittag auch auf dem DVB-S2-Transponder 53 (10773 MHz horizontal) zu finden. Er übernimmt dort den bisherigen Programmplatz des verschlüsselten HD+ Kanals Comedy Central HD. Bei Empfangsgeräten, die bisher nur unverschlüsselte Programme eingelesen haben, muss deshalb erneut ein Suchlauf gestartet werden.

Die bisherige, erst im Herbst gestartete Übertragung auf dem DVB-S-Transponder 63 (10921 MHz horizontal) läuft noch bis 25. Januar und wird dann wieder abgeschaltet. Parallel dazu bleibt der in Düsseldorf beheimatete Verkaufskanal auch auf dem Transponder 115 (12663 MHz horizontal), der von der ORS, der Techniktochter des österreichischen Rundfunks, in Wien betrieben wird. Eigentlich sollte dort die Version in Standardauflösung (SD) laufen. Die Techniker von Shop LC entschieden sich jedoch auch dort für eine HD-Version, trotz der dort lediglich zur Verfügung stehenden Bandbreite von 3 Mbit/s. Auf dem Transponder 53 beträgt die gebuchte Bandbreite mindestens 7,5 Mbit/s. Gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte Shop LC, dass mittelfristig erst einmal keine weiteren Frequenzwechsel geplant seien. Man wolle sich in den nächsten Monaten darauf konzentrieren, die Kabelreichweite weiter auszubauen.