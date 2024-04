Einige Sky-Sender im Vodafone Kabel nur noch in SD

Mehrere Sender aus dem Sky Paket im Vodafone Kabel sind seit kurzem nur noch in SD-Qualität verfügbar. Was es damit auf sich hat.

Am 17. April wurden im Vodafone Kabel mehrere Sender ab- und aufgeschaltet. In diesem Zuge wurden auch drei Sender von HD zu SD-Qualität gewechselt. Dabei handelt es sich um die Sender Warner TV Comedy, History Channel und Romance TV.

Wie ein Vodafone-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN sagte, geht es dabei aber um deren Variante im Sky Kabel-Paket, nicht um die Sender, welche in den Vodafone-eigenen Paketen enthalten sind. Um die besagten Kanäle beim Kabel-Anbieter selbst empfangen zu können, müssen Kunden jedoch ein Vodafone Premium Paket abschließen.

Vodafone Kabel: Warum die Sender aus dem Sky-Paket nicht mehr in HD ausgestrahlt werden

Warner TV Comedy ist einer der drei Sky-Sender, die im Vodafone Kabel von HD zu SD-Qualität gewechselt sind. ©Warner Bros. Discovery

Im Sky Kabel-Angebot erfolgte nun also die Abstufung der Sender zu SD-Qualität. Warum diese Maßnahme erfolgte, erklärte ein Sprecher von Sky gegenüber DIGITAL FERNSEHEN. „Sky hat im Vodafone Kabelnetz einen Multiplex reduziert und aus Kostengründen Bandbreite an Vodafone zurückgegeben.“ Dabei handelt es sich um den Kanal E28. Dieser Schritt hat Auswirkungen auf das Sender-Angebot von Sky im Vodafone-Kabelnetz: So ist zum einen der Heimatkanal neuerdings nicht mehr regulär über den Kabel-Anbieter zu empfangen. Und auch der Wechsel von HD zu SD von Warner TV Comedy, History Channel und Romance TV hängt hiermit zusammen, so Sky.

Viele andere Sky-Kanäle, wie etwa die Sky Cinema-Sender, sind aber weiterhin in HD verfügbar. Neu in HD-Qualität im Vodafone-Netz hinzugekommen ist außerdem der Sender Sky Cinema Family.

