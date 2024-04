Vodafone Kabel: Auf- und Abschaltung mehrerer Sender

Am Mittwoch wurden im Vodafone Kabel etliche Sender ab- und aufgeschaltet, darunter mehrere Sky-Kanäle und ein Erotik-Sender. Grund ist die Aufgabe einer Sende-Frequenz seitens Sky.

Im Vodafone Kabel war am Mittwoch, 17. April, ordentlich Bewegung: Infokarten außen vorgelassen, wurden 16 Sender abgeschaltet, darunter zehn Sky-Sender sowie der Erotik-Kanal „Beate Uhse TV“. Allerdings sind 15 der betroffenen Sender nicht komplett aus dem Kabel-Angebot verschwunden. Stattdessen wurden sie noch am selben Tag auf anderen Kanälen wieder aufgeschaltet. Es handelt sich dabei um eine Umbelegung aufgrund der Aufgabe einer Sende-Frequenz, so das Vodafone Kabel Forum. Gänzlich neu im Vodafone Kabel sind die Sender Fussball.TV 1, 2 und 3. Sie stehen jedoch nur Sportsbars zur Verfügung.

Frequenzwechsel vieler Sky-Sender im Vodafone Kabel – das steckt dahinter

Was also hat es mit besagter Frequenz-Aufgabe auf sich? Sky hat auf „seinen“ Multiplexen offenbar Platz geschaffen, um während der Fußball-EM drei Magenta-TV-Sender (Fußball TV 1-3) übertragen zu können. Alle vom Frequenzwechsel betroffenen Kanäle sind nämlich Sender innerhalb des Sky-Kabelpaketes, die Belegung der Transportströme liegt daher rein bei Sky. Das bestätigte ein Vodafone-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN. Sky wiederum will anscheinend möglichst viele Kabelkunden dazu bringen auf die IP-Box umzusteigen.

Ehemaliger Sky-Kanal 28 jetzt leer

Kanal 28 im Vodafone Kabel: leer, bis auf einen „unbekannten“ Sender. (Screenshot: digitalfernsehen.de)

Die im Forum genannte aufgegebene Frequenz scheint der Kanal E28 zu sein. Beim Überprüfen der neuen Frequenzen stellte die Redaktion von DIGITAL FERNSEHEN nämlich fest: Kanal 28 ist nun leer – bis auf einen „Geheimkanal“, der anscheinend ein Standbild ausstrahlt. Zuvor waren hier etliche der verschobenen Sky-Sender untergebracht. Das deutet darauf hin, dass der Pay TV-Anbieter somit in der Tat einen Multiplex im Kabel reduziert hat. Womöglich wurde dieser aber auch nur auf einen anderen Kabelkanal verschoben. Eine entsprechende Anfrage an Sky läuft.

Ein Sender ist aber zudem komplett aus dem Angebot geflogen: Der Heimatkanal ist seit gestern linear für Sky-Abonnenten im Vodafone Kabel nicht mehr verfügbar. Wie die betroffenen Kunden den Heimatkanal trotzdem weiter empfangen können, erklärt dieser Artikel.

Übersicht der Sender-Aufschaltungen und Abschaltungen im Vodafone Kabel

Abschaltungen

S28:

Romance TV

S30:

Warner TV Comedy

Warner TV Film

The History Channel

Sky Cinema Family

S31:

Beate Uhse TV

E28:

Sky Atlantic

Sky Cinema Action

Sky Cinema Classics

Sky Cinema Highlights

Sky Documentaries

Sky One

Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport 2

Sky Sport Tennis

Aufschaltungen

S28:

FUSSBALL.TV 1

FUSSBALL.TV 2

Sky Cinema Classics

Sky Cinema Highlights

Sky Sport Tennis

Romance TV

S30:

FUSSBALL.TV 3

Sky Atlantic

Sky Cinema Family

Sky One

The History Channel

S31:

Sky Cinema Action

E27:

Warner TV Comedy

Warner TV Film

E31:

Beate Uhse TV

Sky Documentaries

Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport 2

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.