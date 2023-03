Jetzt auch Kabel: Purtel erweitert PurTV um DVB-C Signal

Anzeige

Die IP-Plattform Purtel.com erweitert ihren Kerndienst purTV. Neben dem bereits angebotenen IPTV beinhaltet die purTV Dienste-Linie jetzt auch ein DVB-C Signal.

Mit der Erweiterung des Dienstes begegnet purtel.com den Anforderungen der Netzbetreiber, die nun auch die Wohnungswirtschaft versorgen. Der eigenständige Neu-Aufbau der Signalproduktion dürfte sich in den meisten Fällen kommerziell nur schwer rechnen. Diese Anforderung hat purtel.com erkannt und bietet ein Kabel-Signal höchster Qualität an. Die Signal-Produktion sowie -Distribution erfolgt redundant und wird an allen acht PoP-Standorten über die eigenen verbindenden Ringstrukturen deutschlandweit angeboten.

Purtel-Kabel: Bundesweite Verbreitung des DVB-C-Signals über eigene Ringstrukturen

Das Unternehmen setzt mit der Erweiterung des purTV-Dienstes um das DVB-C Signal seine TV-Strategie fort. Der Bezug des DVB-C Signals ist insbesondere für diejenigen Netzbetreiber interessant, die dieses Signal übergangsweise bis zum Ausbau der NE4 per Glasfaser zur Versorgung der Wohnungswirtschaftskunden benötigen. Die Kundenbeziehung aus dem DVB-C-Signal führt so später zur logisch konsequenten Migration des Kunden in die IPTV-Welt.

„Wir haben Antworten auf die vielfältigen Anforderungen und Herausforderungen, die Netzbetreiber im alltäglichen Geschäft haben“, sagt Dr. Markus v. Voss, Geschäftsführer von purtel.com. „Mit der Erweiterung des purTV-Dienstes um das DVB-C Signal und dessen Übergabe an unseren acht PoP Standorten bieten wir unseren Kunden die größte Auswahl an hochwertigen TV-Dienstleistungen.“

