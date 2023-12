Pyur TV HD: Mehr zu UHD Kabel-TV und Streaming-Features

Pyur TV HD ist das neue hybride Fernseh-Angebot von Tele Columbus mit Kabel-TV mit IPTV (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Welche UHD-Inhalte sind integriert? Welche Streaming-Zusatzfunktion bietet eine extra erweiterte RTL+ App? Und was wird aus den CI+ Modulen des Anbieters? Weitere Infos zu der Plattform trägt dieser Artikel zusammen.

UHD in Kabel und Streaming bei Pyur TV HD

Pyur TV HD ist prinzipiell UHD HDR-fähig. UHD-Inhalte bei Streamingdiensten lassen sich also beispielsweise abspielen. In ihrer Mitteilung vom Montag kündigte die Tele Columbus AG auch „(U)HD TV per Kabel“ an, ging auf diese Möglichkeit aber nicht im Detail ein.

Auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN bestätigte ein Sprecher, dass UHD nicht nur on-demand, sondern auch im linearen Fernsehen verfügbar ist. Zu den UHD-Sendern zählen aktuell RTL UHD, ProSiebenSat.1 sowie ein zusätzlicher Pay-TV-Sender. Tele Columbus sei aber in Gesprächen mit weiteren Partnern und plant einen sukzessiven Ausbau des UHD-Angebots.

Besondere Zusatzfunktion bei RTL+

Bild: Tele Columbus

Einige Apps sind bei Pyur TV HD bereits vorinstalliert, so auch RTL+. Das Besondere in diesem Fall: Nutzer können alle Inhalte der vergangenen sieben Tage abspielen – ohne Zusatz-Abo. Möglich ist dies aufgrund einer Kooperation mit RTL. Wer die Zusatzfunktion nutzen will, sollte die RTL+ App nicht deinstallieren. Die normale App aus dem Google Playstore enthält das Feature nämlich nicht.

Eine ähnliche Tiefenintegration wie von RTL+ bei Pyur TV könnte es perspektivisch auch mit Joyn geben. Denn auch mit ProSiebenSat.1 laufen Gespräche.

AdvanceTV: Tele Columbus hatte schon mal ein ähnliches Hybrid-Angebot

2017 hatte Tele Columbus bereits ein ähnliches Hybrid-Angebot herausgebracht: AdvanceTV. Warum also jetzt ein neuer Ansatz? Die Features von AdvanceTV waren vergleichsweise gering, es enthielt kein Restart und kein Catch-Up. Damals basierte die Plattform auf RDK 2.0 – eine Lösung, die nicht viele Nutzer technisch umsetzen konnten. Deshalb entschied man sich für eine Neuausrichtung: Pyur TV HD basiert nun auf Android TV.

Was wird aus den CI+ Modulen von Tele Columbus?

Seine CI+ Module wird Tele Columbus weiter anbieten. Wenngleich man beim Launch-Event von Pyur TV HD darauf bedacht war, die Vorteile des neuen Angebots herauszustellen. Denn im Unterschied zu einem Smart-TV, der über CI+ läuft, sollen die Nutzer bei Pyur TV ihre personalisierten Inhalte auf dem Interface präsentiert bekommen.

