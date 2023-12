Pyur TV HD: Neues Kabel- und Streaming-Angebot

Tele Columbus startet mit Pyur TV HD eine hybride TV- und Streaming-Plattform. Das Angebot kombiniert Kabelfernsehen und Streaming und verspricht damit Vorteile gegenüber reinen IPTV-Lösungen. Zur Einführung gibt es sechs Monate gratis.

Fernsehen über Kabel und Streaming via IPTV kombiniert Tele Columbus mit seinem neuen Angebot Pyur TV HD – und will damit wohl endlich eine große Produktlücke schließen. Die hybride Plattform für die Marke Pyur startet heute, am 5. Dezember. Zunächst allerdings nur für Neukunden. Ab Februar können dann auch Bestandskunden zu Pyur TV HD wechseln.

Pyur TV HD verbindet Kabel-TV und Streaming

Bild: Tele Columbus

Bis zu 94 Programme, davon 73 in HD, umfasst das TV-Angebot via Kabel. Das Live-Fernsehen wird ergänzt um Funktionen wie Neustart, Timeshift und das nachträgliche Anschauen von Sendungen der letzten sieben Tage, hier Catch-Up genannt. Die Mediatheken der TV-Sender stehen zur Verfügung sowie über den Google Playstore auch die gängigen Streaming-Apps, wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video. Eine anbieterübergreifende Suche ist möglich.

Das hybride Angebot soll laut Tele Columbus zahlreiche Vorteile gegenüber reinen IPTV-Lösungen bieten. Dazu zählten etwa eine stabile, schwankungsfreie TV-Wiedergabe in HD-Qualität, schnelle Programmwechsel und geringe Zeitverzögerungen bei Live-Übertragungen.

Pyur TV Box mit Giga-Lan und WiFi 6

Die Pyur TV Box verfügt über einen vierfachen DVB-C-Tuner, Gigabit-LAN und WiFi 6. Die Settop-Box basiert auf Android-TV. 2024 sollen mobile Apps und eine externe Festplatte dazukommen. Neben HD-Bildqualität sorgt ein Smartspeaker für Dolby Atmos-Klang.

In der aktuellen Einführungsphase gibt es Pyur TV HD für Neukunden sechs Monate gratis. Danach kostet das Angebot 12,99 Euro monatlich. Darin enthalten sind der Basis-Kabelanschluss und die HDTV-Option. Die Settop-Box kostet zusätzlich 4,99 im Monat.