Schlager Deluxe baut Kabel-Verbreitung deutlich aus

Durch eine Kooperation mit der Deutschen Netzmarketing GmbH (DNMG) landet Schlager Deluxe in weiteren Kabel-Netzen. Bei Nahezu-Monopolist Vodafone sucht man den Sender aber weiterhin vergeblich.

Schlager Deluxe hat sich zur führenden Anlaufstelle für alle Schlagerbegeisternden im Free-TV entwickelt und erreicht mit seinem beliebten Angebot eine breite Fangemeinde im deutschsprachigen Markt. Jetzt können noch mehr Schlagerliebhaber das Programm genießen, denn der Sender hat jüngst einen langfristigen Rahmenvertrag mit der DNMG abgeschlossen.

Schlager Deluxe baut seine Verbreitung somit sukzessive weiter aus, bisher ist man im Kabel nur bei Pyur zu finden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Direkt zu Beginn der neuen DNMG-Kooperation wurde der Sender nun bereits in den Netzen von wilhelm.tel, willy.tel und ImmoMediaNet aufgeschaltet. Die Verbreitung im Netz von NetCologne beginnt zudem am 1. Juli.

Schlager Deluxe jetzt in vier Kabel-Netzen, NetCologne wird Nummer fünf

Alexander Trauttmannsdorff zum Ausbau: „High View hat sich auf die Entwicklung und Umsetzung von klar fokussierten Programmangeboten für definierte Zielgruppen spezialisiert. Schlager Deluxe ist ein erfolgreiches Beispiel dafür. Jetzt können noch mehr Schlagerfans unseren Sender im Free-TV ohne weitere Zusatzkosten genießen.“

„Der deutsche Schlager boomt seit vielen Jahren und es ist noch lange kein Höhepunkt in Sicht! Wir freuen uns, dass wir unseren Netzbetreibern und ihren Kunden mit Schlager Deluxe ab sofort die gesamte Musikvielfalt von aktuellen Hits, über Kult- und Partyschlager bis hin zu Deutsch-Pop bieten können. Schlager Deluxe bietet für jeden Schlagerfan das richtige Programm.“ freut sich Damian Lohmann, Senior Manager Partner Relations der DNMG.

Programm aufgeteilt in zwölf Shows

Der Free-TV-Sender Schlager Deluxe richtet sich an die breite Fangemeinde der Schlagerliebhaber. Der Sender zeigt aktuelle Musikvideos deutschsprachiger Interpreten, mit dem Fokus auf die letzten fünf Jahre, alles in Premium Qualität. Im Programm sind in zwölf Shows aktuelle Schlager ebenso Deutsch Pop, Kult- und Partyschlager zu finden.

Die DNMG stellt als zentrale Schnittstelle zwischen Sender und Kabelnetzbetreibern die Vertragsumsetzung effizient sicher und dient sowohl Sender als auch den Kabelnetzbetreibern als zentraler Ansprechpartner in allen Vertragsfragen zur Seite. Die Netzbetreiber der DNMG ermöglichen den unkomplizierten Empfang des Senders für ihre Kunden und Zuschauer. Die getroffene Vereinbarung bietet allen Beteiligten langfristige Planungssicherheit.

