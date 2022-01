Sky One gibt es ab sofort auch bei Vodafone

Anzeige

Das kommt einer Revolution gleich: Der Sender Sky One HD ist ab sofort auch für GigaTV-Kunden mit dem Pay-TV-Paket Vodafone Premium verfügbar.

Bislang ist Sky One HD exklusiv im Entertainment-Paket des Unterföhringer Pay-TV-Anbieters enthalten gewesen. Vodafone-Bestandskunden mit PayTV-Paket erhalten den Sender automatisch freigeschaltet.

Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Dazu zählen internationale Serien-Highlights wie „9-1-1: Lone Star“, „The Good Doctor“ oder „S.W.A.T.“

Sky One unter anderem TV-Heimat von „Das Boot“

Zudem feiern preisgekrönte Sky Originals wie „Das Boot„, „Babylon Berlin“ oder „Der Pass“ dort Premiere. Unterhaltungsformate wie „Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“ oder die in Kürze ausgestrahlte Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ runden das vielfältige Angebot an Serien, Filmen und Unterhaltungsformaten ab. Zudem sollen GigaTV-Kunden künftig auch komplette Serienstaffeln von Inhalten, die auf Sky One HD laufen, auf Abruf erhalten. Wann das VoD-Angebot auf GigaTV verfügbar ist, wird dabei in Kürze bekanntgegeben.

GigaTV inklusive Vodafone Premium ab 14,99 Euro

Sky One ist in HD-Qualität ab sofort für alle Vodafone-Kunden verfügbar, die das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gebucht haben. Dieses ist im Tarif „GigaTV inklusive Vodafone Premium“ im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Optional kann das Paket für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Vodafone Premium umfasst 21 zusätzliche HD-Sender mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events ohne Werbeunterbrechung.

Quelle: Vodafone

