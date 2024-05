Vodafone GigaTV: Neue Box mit Internet- und Kabel-TV verfügbar

Die neue Vodafone GigaTV Box ist jetzt erhältlich. Erstmals verbindet sie Kabel- und Internet-Fernsehen und bietet Dolby Atmos. Der Empfangsweg bleibt dabei verschleiert.

Durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs droht Vodafone der Verlust zahlreicher Kabel-Kunden, die lieber über das Internet fernsehen. Ein Lösungsvorschlag des Telko-Unternehmens ist die neue Vodafone GigaTV Box, die ab sofort verfügbar ist. Der Anbieter wirbt damit, dass seine Kunden damit erstmals Kabel- und Internet-TV über eine einzige TV-Box beziehen können. Die Box kommt von Sagemcom und auch Pyur will sie als Hardware bald einführen.

GigaTV Home Sound mit Dolby Atmos in kleinem Gehäuse

Die neue GigaTV Box gibt es in zwei Varianten: „GigaTV Home“ und „GigaTV Home Sound“. Letztere verspricht durch Lautsprecher von Bang & Olufsen Dolby Atmos Soundqualität. DIGITAL FERNSEHEN konnte sich auf der Anga Com von der TV-Box einen Eindruck verschaffen. Fest steht: Der Sound ist nicht schlecht. Allerdings sollte man angesichts der kleinen Größe der Box auch kein fulminantes Klangerlebnis erwarten.

In beiden Modellen sind gängige Streamingdienste wie Netflix, DAZN und Disney+ integriert, weitere Apps lassen sich über den Google Play Store herunterladen. Zur Spracherkennung dient der Google Assistant. Weitere Funktionen sind etwa Aufnahmen in der Cloud, Replay und Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen. Per separater GigaTV-App kann man auch mobil fernsehen.

Neue GigaTV Box von Vodafone: Empfang über Kabel und Internet

Christoph Schwab, Produktmanager GigaTV, stellt die neue Vodafone GigaTV Box auf der Anga Com vor. Bild: Auerbach Verlag

Neben sogenannten intelligenten Empfehlungen (bzw. Werbung) gibt es eine plattformübergreifende Suchfunktion. Was den Empfangsweg der Sender angeht, scheinen Verbraucher regulär nicht erkennen zu können, ob ein Kanal über Kabel oder Internet empfangen wird. Der Grund: Die Netzbetreiber wollen sich offenhalten, über welchen Weg sie das Signal liefern. Das ging aus der Präsentation der Box auf der Anga Com hervor.

Das Standard-Modell „GigaTV Home“ kostet im ersten halben Jahr knapp 10 Euro, danach knapp 15 Euro bei 24 Monaten Vertragslaufzeit. Für die „Home Sound“-Edition werden fünf Euro mehr im Monat fällig. Im TV-Paket enthalten sind 82 SD-Sender und 57 HD-Sender. Weitere HD-Sender sind über das Pay TV-Paket Vodafone Premium für monatlich fünf Euro Aufpreis zubuchbar. Wer nur über die GigaTV Mobile-App auf mobilen Endgeräten fernsehen will, zahlt dafür knapp 10 Euro im Monat.

Vodafone bietet nun auch den Tarif „GigaTV inkl. Vodafone Premium“ für Kunden an, die GigaTV über das Internet nutzen möchten. Bisher war dieser Tarif nur für Kabelkunden verfügbar. In den ersten sechs Monaten (24 Monate Vertragslaufzeit) beträgt die monatliche Gebühr knapp 15 Euro, danach steigt sie auf knapp 20 Euro pro Monat. Vodafone Premium umfasst 20 zusätzliche werbefreie HD-Kanäle.

Mit Einführung der neuen Box stellt Vodafone den Vertrieb der GigaTV Cable Box 2 für Kabelfernsehen und der androidbasierten GigaTV.net für Internet-Fernsehen ein. Auch das Angebot von Apple TV mit der GigaTV-App gibt es künftig nicht mehr.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.