Vodafone Kabel: Sky „vergisst“ vier SD-Sender

Die SD-Abschaltung bei Sky via Satellit ist nun komplett, vom Vodafone-Kabel kann man dies jedoch nicht behaupten. Dort verbleiben vier Sender des Pay-TV-Anbieters weiterhin in Standard-Auflösung.

Ein Sky-Sprecher gab in dieser Angelegenheit gegenüber DIGITAL FERNSEHEN zu Protokoll: Am Mittwoch schaltet Sky das komplette SD-Portfolio der Sky eigenen Sender über Satellit ab, jedoch nicht im Vodafone Kabelnetz, wodurch folgende vier Sky Sender in SD im Vodafone Kabelnetz übrig bleiben: Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Fun, Sky Cinema Classics und Sky Cinema Family.

Sky Cinema Sender-Quartett bildet bei Vodafone die Ausnahme von der SD-Komplett-Abschaltungs-Regel

Dem Unmut der Vodafone-Kunden darüber, die über den Kabel-Anbieter Sky beziehen, wird im Sky-Forum Ausdruck verliehen. Die Ausführungen des Users „Moe1“ stehen stellvertretend für eine ganze Reihe ähnlicher Kommentare gleichen Tenors:

„Als Vodafone (Kabel Deutschland) Kunde hatte man schon immer die größten Nachteile bei Sky. Liegt aber glaube ich mehr an Vodafone als an Sky. Weil die halt ihre Lizenzen über ihre eigenen Empfangswege ausstrahlen wollen. Über Satellit hat man immer mehr Sender über Sky empfangen können als über Vodafone“.

Gleiches gilt beziehungsweise galt auch für andere Sender wie Eurosport 2, Motorvision TV, den Curiosity Channel oder Sport1+, den Satelliten-Kunden immerhin über das trendSport-Paket beziehen können.

Eine DF-Anfrage an Vodafone zu den Hintergründen dieser Ausnahmeregelung ist aktuell noch ausstehend.

