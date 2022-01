Vodafone: Phase 2 bei Harmonisierung der TV-Frequenzen im Kabelnetz

Anzeige

Im bundesweiten Kabelnetz von Vodafone wird 2022 die Anpassung der Netze weiter im Fokus stehen. Dies verkündete das Telekommunikationsunternehmen an diesem Freitag.

Im letzten Jahr hat Deutschlands größter Kabelnetz-Betreiber das Programmangebot vereinheitlicht und die „Giga Cable Box 2“ zum Standard-Empfangsgerät für den TV-Empfang via Kabel gemacht. In diesem Jahr folgt die abschließende Umstellungsphase:

Für die zweite Jahreshälfte plant Vodafone, das bislang in den Netzregionen unterschiedlich genutzte Frequenzspektrum anzugleichen. Die Anpassung der technischen Parameter zu einem bundesweit einheitlichen Kabel-Glasfasernetz bietet Vodafone im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum. Denn vor dem Hintergrund, dass sich die Sehgewohnheiten der TV-Kunden ändern, ist das schnelle Internet die Basis für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und eröffnet alternative Zugangswege zu vielfältigen Inhalten bei Content-Anbietern und auf IP-fähigen Plattformen wie beispielsweise GigaTV.

Ob TV-Technologie, Streaming, Kino oder Weiterentwicklungen im Vodafone-Kabelnetz. Das neue Jahr bietet Entertainment- und TV-Liebhabern spannende Entwicklungen. Vodafone gewährt zum Wochenende außerdem einen ungewöhnlichen Blick „Behind the Scenes“ in so manche populäre Netflix-Produktion. Mehr dazu in Kürze auf DIGITAL FERNSEHEN.

Quelle: Vodafone

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.